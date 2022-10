Le magliette di Comi, Masi, Mustacchio e Rizzo per l'asta benefica di "Esercito di cuori"

Gianmario Comi, Alberto Masi, Mattia Mustacchio e Matteo Rizzo hanno donato le loro magliette autografate e materiale tecnico per sostenere l'asta benefica organizzata dall’associazione benefica "Esercito di Cuori".

L'asta è una delle iniziative in programma per la raccolta fondi da destinare al reparto di Pediatria dell'ospedale di Vercelli, con l'obiettivo di arrivare ad acquistare una polisonnigrafia, che serva per il monitoraggio dei bambini che soffrono di apnee notturne.

La consegna è avvenuta da Erika Barbonaglia che, con un gruppo di tenaci ed entusiasti soci, sta organizzando le varie manifestazioni del progetto.

«Grazie a questi meravigliosi ragazzi che hanno deciso di sostenere la nostra raccolta fondi, donando le loro maglie e un paio di guanti del portiere Rizzo per la nostra asta di beneficienza», commentano dall'associazione. Un esempio che si spera possa essere seguito da altri sportivi, volontari e comuni cittadini intenzionati a sostenere la campagna.