Si torna a suonare alla Ca' dal Mariu Bel: c'è Pino Tagliabue

Si torna a suonare alla Ca’ dal Mariu Bel. Dopo quasi due anni, a causa della pandemia, finalmente nella sede del Comitato Vecchia Porta Casale la musica torna protagonista. Il primo degli appuntamenti messi in cantiere dall’Associazione presieduta da Guido Manolli è in programma venerdì 28 ottobre. A esibirsi con la sua chitarra, attraverso un repertorio delle più belle hit degli anni ’70 e ’80 sarà Pino Tagliabue. Potremo così ascoltare brani di Hendrix, Wonder, Clapton, Eagle, Abba, Doors e Beatles, Oltre agli italiani Dalla, Battisti, Zucchero e Pooh. Dopo una carriera iniziata giovanissimo con le orchestre anni Cinquanta, Tagliabue è stato tra i fondatori del complesso dei Sagittarius, molto conosciuto tra gli anni Settanta e Ottanta come orchestra da ballo che poi ha avuto la sua evoluzione nella formazione guidata da Ennio Chendi. Dopo alcuni passaggi in altri gruppi, sempre di musica da ballo, Tagliabue si è avvicinato ad un sound diverso ed è tornato ad esibirsi nei pub e feste di piazza con un gruppo biellese capitanato da Gigi Rista. Il ritorno a Vercelli è stato con i Ciaparat ovvero gli Hunter Mouse e per un breve periodo con i Box Sound. Ultimamente si è dedicato alla rivisitazione dei grandi degli anni Settanta e Ottanta, la musica d’autore che tanto piace a lui e di cui darà un saggio nel concerto live di venerdì 28 ottobre alla Ca’ dal Mariu Bel, Cascina Rantiva, corso Giovanni Paolo II, Vercelli. L’ingresso alla serata è libero. L’inizio è previsto per le 21,15. Al termine i cuochi del Comitato offriranno a tutti gli intervenuti la celebre panissa vercellese.