L'assessore Ulliana: «I prossimi mesi si prospettano difficili...»

SANTHIA’ - Anche quest’anno il Comune di Santhià è capofila per l’attribuzione di contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in affitto. Lo annuncia l’assessore alle Politiche sociali Claudia Ulliana, spiegando che dal 2 novembre al 16 dicembre 2022 sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l’assegnazione di contributi regionali ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2022. “Lo scopo di questo bando è quello di sostenere l’accesso alle abitazioni in affitto. Ci sono due differenti fasce: fascia A con valore del reddito complessivo dei componenti del nucleo uguale o inferiore a 13.619,58 euro e fascia B con valore del reddito complessivo dei redditi dei componenti del nucleo superiore a 13.619,58 euro ma inferiore a 25.000 euro. Per entrambe le fasce, l’ISEE non deve essere superiore a 21.752,42 euro”. Il bando nella sua interezza e la domanda sono scaricabili dal sito internet istituzionale o sulla pagina Facebook del Comune. La domanda potrà essere presentata all'Ufficio Segreteria al primo piano, previo appuntamento telefonico al numero 0161/936211.

“I prossimi mesi si prospettano un periodo difficile per le nostre famiglie e, per gli aventi diritto, un contributo economico sul canone di affitto delle proprie case potrà essere di grande aiuto”, conclude l’assessore.