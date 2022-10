Comune e Co.Ver.Fop: accordo per gli stage degli studenti

E’ stata approvata la convenzione tra la Città di Vercelli e il Co.Ver.Fop. L’intesa ha una validità di 3 anni e servirà per l’attivazione di tirocini curriculari ed extracurriculari in Comune di Vercelli a beneficio degli studenti del centro di formazione professionale.

«L’Amministrazione presta molta attenzione alle attività che riguardano le scuole cittadine e in particolar modo quelle che interessano la formazione degli studenti, offrendo la propria disponibilità per la realizzazione di tirocini formativi – dichiara il sindaco Andrea Corsaro – la firma della convenzione con Co.Ver.Fop darà ai ragazzi la possibilità di svolgere tale attività in Comune».

«E’ un modello che offre agli studenti l’occasione di sperimentare in prima persona il mondo del lavoro – spiega l’assessore al Personale Ombretta Olivetti – la Città di Vercelli si è subito attivata per accogliere gli studenti presso gli uffici comunali, offrendo loro l’opportunità di conoscere e vivere in prima persona la realtà dell’ente pubblico».