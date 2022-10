Mezza Maratona, 5 Km e "Il mio Fido mi sfida": una domenica di sport

Fine settimana di sport, salute e socializzazione a Vercelli.

Domenica tornano la Mezza Maratona, la 5 chilometri dei viali e "Il mio Fido mi sfida", passeggiata non competitiva per umani e cani.

Giunta alla 12° edizione, la Mezza Maratona Città di Vercelli porterà a Vercelli poco meno di 300 iscritti, mentre la terza 5000 Viali assegnerà i titoli regionali assoluti sulla distanza.

«Siamo soddisfatti che iniziative sportive così importanti riescano a crescere ogni anno, coinvolgendo sempre più le realtà cittadine» dice il sindaco il sindaco Andrea Corsaro presentando alla presenza degli organizzatori, Piero Volpiano presidente dell'Atletica 78 e Cristina Bozzetta consigliera dell'Unione italiana Ciechi e Ipovedenti - Vercelli, presentando le iniziative Mezza Maratona, Corsa 5000 dei Viali e "Il mio Fido mi sfida".

L'assessore Mimmo Sabatino ha poi spiegato come queste iniziative, che coinvolgono numerosi attori, siano il frutto del lavoro di mesi e della collaborazione di molte realtà locali. Presenti anche Laura Musazzo delegata Coni, il presidente provinciale Fidal Daniele Scudellaro e Raffaele Sassone rappresentante degli arbitri di gara.

Vercelli si conferma così una delle città podisticamente più attive non solo del panorama piemontese, con una sfida sui 21,097 km, grazie anche all’incondizionato sostegno dell’Amministrazione Comunale. Inserita nel calendario nazionale Fidal, la mezza maratona prevede un tracciato molto fluido.

Il Villaggio di gara sarà in piazza Cavour, che ospiterà tutti i servizi: da qui partiranno alle 9,30 le gare competitive e alle 9,45 la podistica, promossa in occasione della Giornata Nazionale del Cane Guida. A organizzare l'appuntamento sono l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Vercelli in collaborazione con Asd Non Vedenti Torball e Asd Atletica 78 con il Patrocinio della Città di Vercelli. Protagonisti della Giornata saranno gli amici a quattro zampe insieme ai loro padroni che faranno un percorso di 4 chilometri in città con partenza e arrivo in piazza Cavour.

Le iscrizioni sono al costo di 20 euro per la mezza maratona fino al 10 ottobre e di 25 euro fino al 27 ottobre, termine ultimo anche per la 5 km al costo di 10 euro.

La non competitiva costa invece 5 euro e ci si potrà iscrivere al mattino della gara.

Il programma della giornata prevede il ritrovo in piazza Cavour a partire dalle ore 8.45 per le iscrizioni; partenza alle ore 9.45 e poi partenza per le "gare podistiche mezza maratona" e la "5000 viali". Premiazioni, ristoro e ritiro del pacco hara al ritorno sempre in Piazza Cavour.

Il percorso sarà: corso Libertà, viale Garibaldi, corso Degasperi, corso Italia, corso Palestro, piazza Solferino, corso De Gregori, via XX settembre e corso Libertà. Per la mezza Maratona si aggiunge anche l'andata e ritorno a Prarolo, attraverso i Cappuccini.