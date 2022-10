Un autunno di formazione digitale con Search On Media Group: a Bologna per la prima volta il Capodanno della Formazione Digitale

Si è aperto un autunno di grande attività per Search On Media Group, iniziato con l’evento formativo Advanced Seo Tool, tenutosi lo scorso 5 ottobre nel cuore della città di Milano, e che proseguirà con altri appuntamenti, tutti dedicati alla formazione delle diverse professionalità digitali, richiamando addetti ai lavori, professionisti ed esperti di rilievo da tutto il Paese.







«La mission di Search On non è mai cambiata negli anni. Anche se gli eventi formativi sono cresciuti nella reach e nella proposta didattica, al centro del nostro progetto resta sempre lo stesso obiettivo: diffondere la cultura del digitale e dell'innovazione attraverso la formazione, offrendo ai professionisti, alle aziende e ai singoli le competenze utili a maneggiare gli strumenti del digitale, non solo per potenziare il proprio business, ma anche per affermarsi come protagonisti consapevoli della costruzione di un futuro che, per forza di cose, passa per il digitale e l'innovazione»

Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF





TIKTOK PER LA SETTIMANA DELLA FORMAZIONE

(7-8-9 novembre, online)

Tra i prossimi eventi Search On in calendario questo autunno, c’è un appuntamento speciale della Settimana della Formazione, l’iniziativa di formazione gratuita online, che dal 2012 ha contribuito a formare più di 120.000 persone in tutta Italia. Questo appuntamento sarà dedicato a PMI, aziende e agenzie, con contenuti curati in esclusiva dal team di TikTok. Il focus sarà su come utilizzare il potenziale dello storytelling in forma breve per rafforzare l'identità di brand e prodotto. I tre appuntamenti verranno trasmessi in live streaming il 7-8-9 novembre dalle ore 16.30, e successivamente resi disponibili sotto forma di videoregistrazioni sulla piattaforma interattiva ibrida.io.

La partecipazione è completamente gratuita, come per tutti gli appuntamenti della Settimana della Formazione Digitale: l’obiettivo di questa collaborazione con il team TikTok è di contribuire attivamente a formare più persone possibile sulle opportunità che questa piattaforma mette a disposizione di aziende e realtà.





IL CAPODANNO DELLA FORMAZIONE DIGITALE QUEST’ANNO SI FESTEGGIA A BOLOGNA

(16-18 novembre - Palazzo Re Enzo e online)

Dopo il successo della passata edizione, che ha riunito più di 1.200 partecipanti e oltre 100 speaker da tutta Italia, torna il Capodanno della Formazione Digitale, l’unione tra gli eventi Social Media Strategies (16-17 novembre) e Search Marketing Connect (17-18 novembre) , che quest’anno si svolgerà per la prima volta nelle sontuose sale duecentesche di Palazzo Re Enzo a Bologna.

Una cornice d’eccezione per un Capodanno “anticipato”: 3 giornate di formazione trasversale, networking e intrattenimento che si apriranno con gli appuntamenti di Social Media Strategies, si alterneranno in una giornata di commistione tra i due eventi, per poi concludersi con Search Marketing Connect. L’obiettivo di questa iniziativa, realizzata con la collaborazione di #InEmiliaRomagna, è di promuovere la contaminazione tra le competenze digitali e i vari profili professionali del mondo digital, creando un flusso e un confronto tra diversi ambiti e temi che contribuiscono a formare i professionisti del futuro capaci di competere su mercati sempre più mutevoli. Search On infatti progetta da sempre eventi formativi studiando attentamente il mercato ed evolvendo la proposta didattica insieme ai cambiamenti del settore digital, rispondendo prontamente alle esigenze concrete dei professionisti.

Oltre ai momenti di formazione e intrattenimento saranno molteplici quelli dedicati al networking formale e informale, sia dal vivo che online, grazie alla piattaforma interattiva ibrida.io; tra questi anche lo Speed Meeting e il servizio di Digital Job Placement, per permettere a domanda e offerta del settore digitale di trovare un punto di incontro concreto. Nell’ampia area espositiva, inoltre, sarà possibile conoscere realtà e aziende nazionali e internazionali, tra cui Hoepli, Active Powered, Stickermule, Host e Host Analytics, Dario Flaccovio Editore, Polimeni Legal, Melascrivi e iSmartFrame. Tra gli altri sponsor dell’evento ricordiamo anche Filoblu, Qonto, Emplify, PosizioneUno, Search On Consulting.

Non mancheranno poi festeggiamenti e occasioni di divertimento tra aperitivi e cene organizzate per l’occasione.

All’interno della cornice del Capodanno della Formazione Digitale, avrà inoltre luogo un confronto dedicato alla proposta di Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il settore Digital-Tech, presentata da Cosmano Lombardo, CEO di Search On e ideatore del WMF, al 18° Congresso Nazionale della UIL, con un intervento in cui le istanze e le necessità dei professionisti del digitale sono state portate per la prima volta all’attenzione dei sindacati.

I FESTEGGIAMENTI INIZIANO CON SOCIAL MEDIA STRATEGIES

(9° edizione, 16-17 novembre, Palazzo Re Enzo e online)

L’evento di riferimento per i professionisti dei social media e del web marketing, dopo aver formato oltre 10.000 persone nelle passate edizioni, quest’anno prevede più di 60 speech formativi e di visione, tenuti da alcune delle figure di maggior rilievo nel panorama del digital marketing nazionale. Si spazierà dagli ultimi e più importanti aggiornamenti nel social media marketing, alle ultime news sul Metaverso, dal mondo dei podcast all’e-commerce, dal deep tech alla creatività, per approfondire i trend più interessanti e gli aggiornamenti che plasmeranno modalità di lavoro e best practice per i prossimi mesi.

Il programma completo dell’evento è disponibile sul sito.

… E PROSEGUONO CON SMCONNECT

(16° edizione, 17-18 novembre, Bologna e online)

L’evento avanzato per i professionisti del digital marketing di tutta Italia tornerà per la 16° edizione ad ospitare la storica community Connect, questa volta nella nuova location bolognese. Protagonista dei due giorni di formazione sarà la SEO, ma non l’unica: si parlerà anche di advertising, di creatività, di analytics e naturalmente di tutto ciò che c’è da sapere sull’avvento di Google Analytics 4. In programma oltre 60 interventi distribuiti su due giornate, tenuti da oltre 65 relatori ed esperti del settore: l’opportunità per un aggiornamento a 360° delle proprie competenze professionali di digital marketing, ma anche un’occasione imperdibile per creare connessioni e fare network con altri addetti ai lavori del digitale nel nostro Paese. Il programma completo dell’evento è disponibile sul sito per la consultazione.

Tutti gli eventi saranno ibridi e sarà possibile partecipare sia in presenza che attraverso la Web App degli eventi. Terminati gli eventi sarà possibile visualizzare il materiale formativo sulla piattaforma interattiva ibrida.io.

ADVANCED SEO TOOL: COS’È SUCCESSO NELL’EDIZIONE 2022

(lo scorso 5 ottobre, Milano e online)

Un’edizione speciale quest’anno, incentrata su Google Analytics 4 e intitolata “Spacca Google Edition”. L’evento, moderato e presentato da Giorgio Taverniti, COO Area Network, ha accolto oltre 300 partecipanti in presenza, e ha visto avvicendarsi sul palco per tutta la giornata momenti di formazione e di confronto, case studies e test condotti ed esposti da relatori d’eccezione nel panorama SEO nazionale. I test e i casi studio sono successivamente stati votati sia dai partecipanti in presenza, sia da quelli connessi all’evento dalla piattaforma ibrida.io. Il risultato della votazione ha decretato la vittoria di Elisa Contessotto con il suo test “Come posizionare un sito web completamente vuoto” e Giovanni Sacheli, con il case study “Aumentare il traffico rimuovendo i contenuti”.

IN ATTESA DEL WMF2023 LE ATTIVITA’ NON SI FERMANO

(si estende la Rete Hubitat e riprende l’International Roadshow, per un Road To WMF 2023 sempre più ricco)

Nell’attesa della prossima edizione del WMF, il più grande Festival sull’Innovazione Digitale del Pianeta previsto per il 15-16-17 giugno 2023 negli spazi di Rimini Fiera, le iniziative del WMF proseguono e interessano il territorio nazionale e internazionale.

Aprono nuovi Hub di innovazione e sostenibilità promossi dalla Rete Hubitat , il progetto che porta il WMF nei borghi e nelle città del nostro Paese, per promuovere l’innovazione sul territorio attraverso la valorizzazione delle unicità locali e delle tradizioni culturali che lo animano.

Prosegue anche l’ International Roadshow , il progetto itinerante che porta il WMF e il suo network di startup all’interno di alcuni dei più rinomati eventi internazionali di settore, per portare all’estero le eccellenze del made in Italy e allo stesso tempo rafforzare le connessioni virtuose con realtà e player internazionali. Dopo Grecia, Croazia, Repubblica Ceca e Spagna, la prossima tappa sarà a La Valletta (Malta) i prossimi 14 / 18 novembre.

