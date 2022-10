SicurezzaVera: ristoranti e bar "sentinelle" contro la violenza di genere

Proseguono le attività del progetto #sicurezzaVera, ideato da Fipe-Confcommercio, in collaborazione con il Gruppo Donne Imprenditrici della Federazione stessa e la Polizia di Stato. Il progetto è finalizzato a promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione idonee a diffondere la conoscenza e l’approfondimento delle tematiche afferenti alla cultura di genere e agli strumenti per tutelare le vittime di violenza di genere e ha l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza delle donne, individuando strategie e modalità sempre più efficaci e nuove per diffondere la cultura di genere, coinvolgendo la rete dei pubblici esercizi, realtà capillari e luci sul territorio, per far sì che ne diventino i principali divulgatori e promotori.

Partner territoriale dell’iniziativa è il Nodo provinciale contro le discriminazioni della Provincia di Vercelli, grazie alla consueta collaborazione della referente provinciale Lella Bassignana.

Si passa ora alla fase operativa con il coinvolgimento attivo dei pubblici esercizi per un percorso di formazione e informazione esteso dai titolari ai lavoratori. L’intento è di formare e informare il titolare e il personale spiegando la violenza dentro e fuori i luoghi di lavoro e incentivare nei pubblici esercizi una cultura di vicinanza e sostegno sia al personale femminile che alle clienti, fornendo anche strumenti tali da permettere di tentare un approccio costruttivo e spesso risolutivo, ad esempio mettendo in comunicazione diretta donne e forze dell’ordine, quando realizzino di avere nel proprio locale una vittima di violenza.

La formazione sarà erogata attraverso il sito di Fipe al link https://www.fipe.it/il-sistema/gruppodonne-imprenditrici/ selezionando, nell’elenco che appare a sinistra della pagina, #sicurezzavera: la formazione.

Quindi, una volta aperta la pagina dedicata, cliccare sul rettangolo nero “Formazione” in alto a destra e registrarsi. Si avrà così modo di accedere e visionare tutto il materiale e le pillole video. A conclusione del percorso, e dopo il superamento di un breve test di verifica, verrà rilasciata al pubblico esercizio una vetrofania con i riferimenti del progetto a suggellare l’ingresso nella “rete” di presìdi di territorio.