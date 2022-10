Le Frecce Tricolori nel cielo sopra Vercelli: nel 2023 l'esibizione della Pattuglia acrobatica

Sarà a Vercelli l'esibizione (al momento unica) della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori in programma per il 2023. L'appuntamento è per il mese di settembre ed è stato ufficializzato giovedì mattina dal sindaco Andrea Corsaro, dal presidente della Fondazione Crv Aldo Casalini, dal parlamentare Emanuele Pozzolo, dal presidente della Provincia Davide Gilardino e dai vertici dell'Aeroclub rappresentati dal presidente Pietro Bacchi, oltre che dal presidente Panathlon e dell'associazione Arma Aeronautica, Agostino Gabotti.

L'obiettivo è portare a Vercelli e sul territorio migliaia di visitatori, così come avviene abitualmente per le evoluzioni delle Frecce.

A raccontare la genesi del progetto il presidente Casalini: «Se ne parlò per la prima volta a una conviviale del Panathlon - ha svelato -. Poi, pian piano, l'idea ha preso concretezza. Insieme al Comune crediamo in un progetto che rappresenta senz'altro un'occasione di sviluppo della città e del territorio».

Nei mesi che separano dall'esibizione, lo sforzo di Comune, Fondazione e organizzatori sarà quello di coinvolgere tutti gli enti, i musei, le associazioni di categoria nella creazione di un evento che possa avere una grande ricaduta sul territorio.

«Negli annali - ha commentato il sindaco - si ricorda una lontana esibizione di fine anni '70, che, tra l'altro, nemmeno risulta negli archivi ufficiali dell'Arma. Ci saranno tanti problemi da affrontare, logistici ed economici, ma c'è grande entusiasmo per un progetto che porterà in città la migliore pattuglia acrobatica del mondo».

La Frecce faranno base a Cameri da dove decolleranno: «Il 2023 sarà l'anno del centenario dell'Aeronautica e saremo gli unici a festeggiare in questo modo l'anniversario», ha commentato Gabotti, ricordando anche che sarà l'ultima occasione per ammirare l'attuale dotazione dei mezzi.

L'area di esibizione, indicativamente, sarà quella dell'Aeroclub mentre le date saranno quelle del 10 o del 24 settembre a seconda delle disponibilità e delle previsioni meteo.

Il programma dell'esibizione prevede tutte le 18 figure proposte della pattuglia e un programma a corredo che porterà i visitatori alla scoperta degli sport d'aria.

«Non solo - ha aggiunto il sindaco - l'evento sarà anche l'occasione per riscoprire e valorizzare la storia aeronautica della città: dalla trasvolata di Francis Lombardi, ai brevetti, alla scuola di formazione».

Un programma in fieri che, di mese in mese, si arricchirà di particolari e iniziative.