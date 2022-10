Visite al Buio al museo Leone: tante sorprese per il ritorno dell'evento

Come tutti gli anni torna l’appuntamento con Visita al Buio. Un’esperienza da brivido al Museo Leone.

Lunedì 31 ottobre, per l’undicesima edizione, apriremo le porte del Museo in notturna a tutti coloro che vorranno scoprirne il lato oscuro, come già più di 1000 persone hanno fatto a partire dall’ormai lontano 2011. Per un’edizione tutta nuova e piena di sorprese, riprende anche la storica collaborazione con l’Officina Teatrale degli Anacoleti che ci aiuterà ad animare una visita lungo le sale buie del pianterreno del Museo che si prospetta avventurosa e piena di sorprese. Anche quest’anno, secondo una formula consolidata, guidati solo da una torcia, quattro gruppi di coraggiosi visitatori potranno scoprire il “lato oscuro” del Museo Leone, ovvero come la notte, nelle sale avvolte dall’oscurità, le collezioni museali, illuminate da una fioca luce, prendano vita raccontando storie diverse e misteriose: nuovi angoli oscuri del Museo attendono anche quest’anno i partecipanti; entreremo in contatto con inquietanti presenze e fantasmi del passato che, imprigionati tra le mura e le opere del museo, torneranno in vita solo per una notte.

Per poter soddisfare le numerose richieste, Visita al Buio si svolgerà in quattro turni di visita a partire dalle 20 con ultimo turno alle 23. Come per le passate edizioni Visita al Buio è un evento aperto ai coraggiosi di qualsiasi età e si svolge esclusivamente su prenotazione, obbligatoria al numero 3483272584. Biglietto unico: euro 12.

Ma non è ancora finita.. non abbiamo dimenticato i giovani visitatori del Museo Leone, che domenica 30 ottobre, a partire dalle ore 19, potranno anche loro festeggiare anticipatamente la notte di Halloween!

Torna infatti anche "Visita al buio junior" che quest’anno propone una escape room al Museo resa ancora più misteriosa dall’oscurità delle sale. Chi riuscirà ad uscire? Tutti i ragazzi tra i 6 e gli 11 anni sono invitati a prenotarsi per partecipare, anche in maschera, ai turni della nostra sfida a partire dalle ore 19, con partenza ogni mezz’ora.

Anche “Un’esperienza da brivido al Museo Leone versione junior” è un evento che si svolge su prenotazione, obbligatoria al 3483272584. Biglietto euro 10.

E anche il MAC – Museo Archeologico della Città di Vercelli onorerà la ricorrenza con l’appuntamento ormai consueto dal titolo Sulla via dell’Ade, che sabato 29, domenica 30 ottobre e martedì 1° novembre, proporrà, alle ore 16, una speciale visita dedicata al tema dell’aldilà nel mondo antico a cura di Alice Tridico volontaria del Servizio Civile Universale. Il costo della visita è compreso nel biglietto d’ingresso. La prenotazione è consigliata allo 0161 649306 o scrivendo a macvercelli@gmail.com.