Santhià - E' stata una visita inaspettata quanto molto gradita, quella che padre Renzo Adorni ha fatto negli scorsi giorni al sindaco Angela Ariotti in municipio, prima far ritorno in quella che ormai è diventata la sua casa, l'Angola, dove lui è missionario da ormai tanti anni. Originario di Santhià, padre Adorni non manca mai di farvi ritorno non appena riesce a tornare in Italia, per venire a trovare la sorella e il fratello, ma anche per vedere amici fraterni che in tutti questi anni non hanno mai smesso di sostenere lui e la sua missione con offerte, cibo, vestiti e beni vari, con lo scopo di aiutare una comunità molto meno fortunata.

"La solidarietà a Santhià esiste, è solito dirci padre Renzo", commenta il sindaco Angela Ariotti, che lo conosce da una vita e che più volte lo ha sentito raccontare di quante difficoltà ha dovuto attraversare nella sua vita da missionario e di come anche un piccolo gesto di generosità a volte può salvare una vita laggiù. Nella dura realtà di Kikolo, nell'immensa e negletta periferia della grande Luanda, padre Adorni ha 83 anni ma non si ferma, nonostante in quella parte di mondo la vita sia molto travagliata perchè continuano ad esserci lotte tra diverse fazioni, mentre le persone muoiono ancora di fame o per malattie.

"Ma lui è contento del bene che fa, è contento anche solo quando riesce ad assicurare un pasto ad una persona - conclude la Ariotti - perché è una persona empatica, dinamica e molto vicina alla gente. E' sempre un piacere rivederlo e confrontarsi con lui".