Novara: Le sfide della sostenibilità secondo Federmanager

Tanto pubblico durante un incontro organizzato dalle sezioni Federmanager Novara-Vco, Biella e Vercelli su transizione ecologica e parità di genere, nelle sale del Castello Sforzesco a Novara.

Alla luce delle continue sfide economiche che si palesano all'orizzonte, continua l'attività di Federmanager mirata a una informazione attenta e professionale per i propri associati, ad esempio la sostenibilità, declinata negli attualissimi temi dell'idrogeno come esempio di transizione ecologica, e della parità di genere e disclosure non finanziaria.

Questi gli argomenti sviscerati a Novara, giovedì 13 ottobre, nell'incontro organizzato dalle sedi di Novara-Vco, Biella e Vercelli.

Ad aprire la serata, di fronte ad un numerosissimo pubblico, il Direttore Generale Federmanager Mario Cardoni, che ha sottolineato quanto sia importante essere pronti nell'affrontare le sfide del post pandemia e la crisi energetica, consapevoli del ruolo importantissimo dei manager.

L'incontro è poi entrato nel vivo con Davide Damosso, Direttore Operativo Environment Park S.p.A di Torino, che ha parlato di decarbonizzazione e ruolo dell'idrogeno nella transizione ecologica, aspetto quanto mai dibattuto negli ultimi tempi e che darà spazio ad un cambiamento culturale e tecnologico senza precedenti.

Con Carmine Trerotola, Responsabile Relazioni Industriali, Sicurezza e Sistemi di Welfare Gruppo UNIPOL, il focus è stato sul mondo del lavoro analizzando il grande tema della Parità di genere. Con Lucrezia Songini, Ordinaria di Economia Aziendale Dipartimento di Sviluppo Sostenibile e Transizione Ecologica Università del Piemonte Orientale, è stato toccato un tema sempre più attuale, trattando l'importanza della sostenibilità aziendale misurata da relazioni e bilanci che richiamino ad azioni sociali e ambientali, gestione del personale, con reporting di sostenibilità e disclosure non finanziaria.

Tante le domande del pubblico, che confermano l'attenzione di Federmanager ai nuovi temi economici e ai cambiamenti in atto contestualmente alla formazione dei quadri dirigenziali.