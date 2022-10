WhatsApp down: fuori uso il sistema di messaggistica

Dalle 8,30 circa di martedì mattina si sono moltiplicate le segnalazioni sull'impossibilità di inviare messaggi attraverso WhatsApp, la nota piattaforma di messaggistica. Secondo Ansa, non sono chiare le dimensioni, se locali o globali, del "down": sulle piattaforme in cui vengono segnalati i disservizi si stanno moltiplicando le segnalazioni sull'offline dei servizi che, a singhiozzo, funzionano invece nella versione desktop.