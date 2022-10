Sicurezza sul lavoro, presidio in via Veneto

Cgil, Cisl e Uil Piemonte tornano a manifestare per la sicurezza nei luoghi di lavoro. E' in programma questa mattina, martedì 25 ottobre, dalle 10 alle 12 un presidio in via Veneto.

Incidenti, malattie professionali e morti sul lavoro non diminuiscono in Piemonte: nel 2021 le morti sono state 111; gli ultimi dati Inail, riferiti ai primi otto mesi del 2022, dicono che in Italia gli incidenti sul lavoro sono stati 484.561, in aumento del 38,7% rispetto allo stesso periodo del 2021, di cui 677 con esito mortale. In Piemonte, nello stesso periodo, le denunce di infortunio sono state 37.090 (+47%), 60 delle quali mortal: nei primi nove mesi dell'anno, si è registrata una crescita del 40% di infortuni (oltre 37mila) e gli incidenti mortali sono stati 48. A questo triste primato concorre la provincia di Vercelli dove alla fine del mese di agosto si erano registrati 1208 infortuni di cui 2 mortali.

Per questo i sindacati ricordano che: «La sicurezza nei luoghi di lavoro è prioritaria. Tutti i finanziamenti alle imprese, che aumentano col Pnrr, devono essere condizionati a investimenti in salute e sicurezza sul lavoro. Chiediamo formazione per tutti i lavoratori, per tutti i contratti, all'inizio dell'attività lavorativa».