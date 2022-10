La cucina vegana di Linfa: un'eccellenza (con radici vercellesi)

Aperto da marzo 2021, se oggi Linfa - Eat Different è uno dei locali più chiacchierati di Milano il merito è del giovane imprenditore vercellese Edoardo Valsecchi. Classe 1991, attraverso la passione per la ristorazione, Edoardo parte da Vercelli per scoprire il mondo. E dopo le esperienze fatte negli Emirati Arabi e nel Regno Unito decide di approdare in Milano con un concept innovativo, curato nei minimi dettagli e del tutto plantbased.

Il locale di via Bergognone 24 è un luogo speciale che unisce la nostra città alla metropoli lombarda. Ed è qui che lo scorso 22 ottobre il Rotaract Club Vercelli e il Rotaract Club Milano San Babila si sono trovati per andare alla scoperta della filosofia vegana.

«È stata una serata all’insegna dell’amicizia, della condivisione di idee e di una maggiore conoscenza di tutto ciò che ruota intorno al cibo – queste le parole di Luca Martinotti, presidente del Rotaract Vercelli e ideatore dell’evento – Per noi è stato un vero piacere poter organizzare un evento insieme agli amici del Rotaract Milano San Babila, con i quali abbiamo potuto vivere un’esperienza davvero fantastica. Un sentito grazie a tutti loro e in modo particolare a Cecilia Aloisi, presidentessa del Milano San Babila che ha creduto molto in questo progetto».

Oltre alla passione per il cibo, a fare da collante tra Valsecchi e Martinotti c’è un rapporto di sincera amicizia. «Conosco Linfa sin dalla sua origine e posso dire che l’obiettivo su cui si fonda è quello di portare alle luci della ribalta la cucina vegana, offrendo a tutti i suoi ospiti un ambiente elegante, un’atmosfera rilassata e cibo gustoso ma che sia anche etico – continua Martinotti – Personalmente, sono molto contento che Edoardo ci abbia accolto lo scorso sabato. Ritengo che per i giovani, vercellesi ma anche milanesi, il suo locale sia un limpido esempio di come con tanto impegno, determinazione e la giusta lungimiranza si possano raggiungere dei risultati davvero strabilianti».

La serata è stata anche un’occasione per discutere su temi tanto importanti quanto attuali. «Insieme a Edoardo abbiamo cercato di sensibilizzare le ragazze e i ragazzi sulla sostenibilità ambientale e su dei regimi alimentari che mirano alla salute nostra e del nostro Pianeta – aggiunge Martinotti – Oggi essere lungimiranti vuol dire assumere comportamenti più responsabili e più sostenibili. Grazie a realtà come Linfa, questo sì può imparare anche gustando dell’ottimo cibo».

Nato a Vercelli nel 1991, Edoardo Valsecchi è il proprietario e il fondatore del ristorante milanese Linfa – Eat Different. Nel 2022 il locale di Valsecchi viene riconosciuto da Forbes come una della “100 Eccellenze Italiane” - sezione ristoranti.