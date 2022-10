Nel nome di Viotti: una Fondazione musicale per valorizzare Vercelli e il grande artista

«Un parterre che non si vedeva dai tempi della Guggenheim - ha rilevato il sindaco, Andrea Corsaro sottolineando come - dar vita a una fondazione musicale sia un elemento che arricchisce la proposta di arte e cultura della città. Abbiamo storia, tradizione e bellezze uniche, e avevamo bisogno di un'istituzione di respiro internazionale per sviluppare progetti di valore per Vercelli e per il Piemonte»

A presiedere la Fondazione Viotti è il maestro Guido Rimonda, che si dedica allo studio di Viotti fin da quando era ragazzo e che, negli anni, ha dato un contributo fondamentale alla riscoperta di un artista di valore internazionale: «Un innovatore - ha ricordato -: inventore dell'archetto moderno che ha consentito di migliorare la tecnica di composizione, allungando le frasi. Ma soprattutto una figura che ha contribuito a modificare l'idea e l'immagine dell'artista, aprendo teatri e facendo sì che i musicisti diventassero imprenditori di se stessi».

A curare le diverse attività della Fondazione saranno un consiglio di amministrazione, espressione delle tre entità fondatrici, e un comitato scientifico: tra le prime iniziative ci sono la pubblicazioni degli spartiti viottiani, in collaborazione con Curti e Cidim. Il secondo campo d'azione sarà la ricerca di partner internazionali, anche in vista delle celebrazioni del 2024.

«La valorizzazione del territorio - ha detto Aldo Casalini, presidente della Fondazione Crv - è uno dei nostri ambiti d'intervento. Lo statuto ideato consentirà di gestire questo ente al meglio, per cercare di intercettare consenso e risorse materiali».

L'assessore regionale Vittoria Poggio ha evidenziato che il nuovo ente rappresenta un motivo di «orgoglio per tutto il Piemonte. Il lavoro fatto finora – ha proseguito – servirà per far diventare sempre più importante questa figura. La Fondazione andrà ad arricchire il valore degli istituti culturali italiani ed è significativo che alla presentazione ci siano tante persone espressione delle diverse realtà culturali locali: perché i risultati più significativi si ottengono lavorando insieme».