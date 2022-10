Panchina rosa e skatepark: un sabato di inaugurazioni per Santhià - LE FOTO

Santhià - E' stato un sabato mattina di inaugurazioni per i santhiatesi, quello appena trascorso: innanzitutto il sindaco Angela Ariotti ha presenziato alla donazione ufficiale della panchina rosa contro il cancro al seno donata da Lilt, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, ubicata nel giardino della biblioteca civica. "Ottobre è infatti il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno: l’obiettivo di questo dono è proprio quello di sensibilizzare la popolazione sulla malattia, promuovere l’accesso a diagnosi, controlli e cure tempestive ed efficaci - afferma il primo cittadino - e vogliamo ringraziare Lilt per aver scelto Santhià, per il suo immenso lavoro sulla prevenzione e la ricerca".

La seconda inaugurazione, invece, si è svolta alle 11 nella ex sede del magazzino di via Corsica, tra via Matteotti e via Ferraris, dove ha aperto i battenti il nuovo skatepark tanto desiderato da grandi e piccini, che ha visto anche la partecipazione del gruppo Team roller flash di Santhià che si è esibito in performance di tutto rispetto, inaugurando così ufficialmente il sito. Un progetto, questo, che mira alla creazione di un percorso alternativo pedonale-ciclabile di unione tra il centro commerciale Ipparco Coop ed il centro abitato, assegnando all’area una doppia funzione: una ricreativa, con la costruzione dello skatepark, adatto a skate, monopattini e bmx che sarà un punto di ritrovo per giovani e meno giovani che praticano sport su rotelle. E una pratica, con la creazione di 7 parcheggi per le attività e le abitazioni circostanti, di cui uno per disabili. "Questa è la mattinata che ti dà la carica, che ti aiuta a dimenticare le difficoltà - commenda concludendo la Ariotti - i ragazzi e le ragazze del Team Roller Flash hanno riempito di colore e movimento la nostra pista appena inaugurata".