Gianna Baucero: «Abbiamo pensato di riportare i bambini ai cari vecchi giochi da tavolo»

Primo appuntamento con "Gioca con me" giovedì 27 ottobre alle 16 nei locali della Biblioteca Civica di via Galileo Ferraris, 95 in collaborazione con il Comune di Vercelli e il Centro Territoriale per il Volontariato.

Ad inaugurare l'iniziativa dedicata ai bambini e ai ragazzi fra i 6 e i 14 anni sarà un grande classico evergreen, il divertente e amatissimo "Gioco dell'Oca" proposto in tre percorsi differenti: tra tutti i monumenti della città, nella Vercelli medioevale e tra le tante realtà associazionistiche e no profit presenti e operanti nel capoluogo.

«Oggi sono ormai ampiamente riconosciuti il valore e l’importanza pedagogica che l’attività ludica ha nella formazione dei bambini - spiega l'assessore Gianna Baucero - ed è proprio questo il concetto da cui siamo partiti. Sarà un percorso non solo piacevole ma anche educativo proposto come un’iniziativa in parallelo alla didattica tradizionale, finalizzata a facilitare l’apprendimento tramite il divertimento e la socializzazione. Abbiamo pensato di riportare i bambini ai cari vecchi giochi da tavolo che tanto sanno regalare emozioni in compagnia, allontanandoli così per un poco dal mondo dei videogames. Tutti i percorsi sono legati a Vercelli, nell'ambito di un proposito più ampio del "conosci la tua città", attraverso i suoi monumenti, la sua storia oltre a imparare l'importanza dell'altruismo, della generosità verso gli altri, dell'accoglienza, dell'interazione sociale».





I giochi si svolgeranno dalle 16 alle 17.30 in tre date diverse, sempre di giovedì, a cominciare dal 27 ottobre, a seguire il 24 novembre e per finire il 15 dicembre a ridosso delle festività natalizie.

Per partecipare basta prenotarsi presso la Biblioteca alla mail biblioteca.ragazzi@comune.<wbr></wbr>vercelli.it.