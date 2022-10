Cornicione pericolante: Vigili del Fuoco al lavoro in corso Gastaldi

Intervento dei Vigili del Fuoco per un cornicione pericolante in corso Gastaldi. Intorno alle 18 la squadra della centrale di Vercelli, coadiuvata dall'autoscala è entrata in azione all'altezza del civico 51 per mettere in sicurezza il cornicione pericocolante di un immobile, oggi abbandonato, che in passato ha ospitato un'attività produttiva. Già in passato lo stabile aveva avuto dei problemi per motivi analoghi. Sul posto sono presenti anche gli agenti della Polizia locale, impegnati a regolare la viabilità nel tratto stradale interessato dall'opera dei Vigili del Fuoco.