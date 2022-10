Tre feriti nell'auto finita fuori strada: coinvolta una bimba di due anni

E' di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla provinciale 596, nel territorio di Robbio.

Un'auto con a bordo un uomo di 42 anni una bimba di 2 anni e una terza persona 69enne, è uscita di strada e si è ribaltata all'interno di un piccolo fosso a lato della sede stradale.

Sul posto sono scattati i soccorsi del 118 giunti con tre ambulanze, un'autoinfermieristica e l'elisoccorso proveniente da Milano, coadiuvati dai Vigili del fuoco di Robbio.

Per uno dei feriti si è reso necessario il trasporto in elicottero al San Matteo di Pavia, gli altri occupanti dell'auto sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Vercelli.

La strada che collega a Palestro è rimasta chiusa al traffico veicolare durante le operazioni di soccorso.

Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vigevano per i rilievi di legge.