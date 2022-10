Pro Vercelli-Pro Sesto 1-2 (Brutto stop)

Pro Vercelli-Pro Sesto 1,2

Marcatori: Bruschi (PS) al 9'; Comi (Pvc) al 74'; Gerbi (PS) all'81.

Due occasioni gol per la Pro Sesto e due gol. Una Pro Vercelli spuntata nel primo tempo nella ripresa macina diverse occasioni da gol che fruttano un solo gol, di Comi, al quinto sigillo stagionale. Sconfitta immeritata, anche se la Pro Vercelli nel primo tempo non ha convinto. Bene, invece, la ripresa. Migliore in campo dei lombardi il portiere Botti.

PRIMO TEMPO

9'. Pro Sesto in vantaggio. Bruschi, sulla sinistra, con un tiro a giro insacca alla spalle di Rizzo. (La Pro era in dieci, con Iotti fuori, infortunato).

Tanta pressione da parte della Pro Vercelli, ma nessun pericolo per la difesa ospite.

Masi stende l'ex Gerbi (epoca Vito Grieco): primo giallo della gara.

22'. Angolo di Mustacchio, colpo di testa di Della Morte, palla alta. Prima azione pericolosa della Pro Vercelli.

Da Iezzi a Comi che, di prima, porge a Vergara, che non è a tempo sulla sfera, palla sul fondo.

Due minuti di recupero.

Corner di Della Morte, testa di Comi, para senza difficoltà Botti.









RIPRESA

Secondo cambio di Paci: dentro Saco, fuori Mustacchio. Ora si giocherà con il collaudato 4-3-3 (quello delle ultime tre vittorie, insomma).

52'. Errore in disimpegno della difasa ospite, palla a Comi che cerca di sorprendere il portiere con un tiro immediato, di punta: palla alta.

53'. Cross pennellato di Anastasio, Botti esce a vuoto, Saco non ne approfitta.

Pro Vercelli vivace solo sulla sinistra, dove c'è una buona intesa tra Anastasio e Vergara.

61'. Botta improvvisa di Anastasio, rimedia, con difficoltà, in due tempi Botti.

Altri due cambi di Paci: Renault per Iezzi, Arrighini per Della Morte. Al minuto 63.

66'. Cross di Calvano, testa di Arrighini, nella parata di Botti.

Renault viene steso al limite, l'arbitro fa proseguire, Corradini protesta: giallo.

71'. Botta di Saco, respinge Botti.

La Pro adesso preme e davanti è pericolosa.

73'. Grande ripartenza di Arrighini, lui e Vergara possono dialogare e andare a rete, ma non s'intendono: occasione persa.

74'. Pareggio di Comi. Su cross di Corradini, in elevazione colpisce con la nuca. Gran gol. Pro Vercelli 1 Pro Sesto 1.

Quinta rete di Comi.

76'. Dentro Gatto, esce Vergara.

81'. Comi sbaglia un disimpegno, D'Amico serve Gerbi che beffa Rizzo, con un bel tocco, sotto palla. Pro Vercelli 1 Pro Sesto 2.

86'. Cross di Anastasio, botta ravvicinata di Comi, ribatte Botti, palla a Renault, siluro dalla distanza, fuori.

89'. Cross di Anastasio, testa di Masi, alto. Ennesima occasione gol per la squadra di Paci.

La Pro Vercelli preme, ma è la Pro Sesto che porta a a casa i tre punti.









FORMAZIONI

PRO VERCELLI (4-2-3-1): Rizzo; Iezzi (Renault 63'), Masi, Perrotta, Iotti (Anastasio 10'); Corradini, Calvano; Della Morte (Arrighini 63'), Vergara (Gatto 76'), Mustacchio(Saco 46'); Comi. A disp. Valentini, Rigon, Gatto, Louati, Renault, Macchioni, Anastasio, Silvestro, Arrighini, Guindo, Grbic, Saco. All. Paci.

PRO SESTO (3-4-3): Botti; Toninelli, Marzupio, Giubilato; Gattoni, Wieser (D'Amico 76'), Sala (Boscolo Chio 67'), Maurizii; Capelli, Gerbi, Bruschi (Capogna 67'). A disp. Del Frate, Santarelli, Ferrero, Della Giovanna, Moreo, D’Amico, Capogna, Boscolo Chio, Moretti. All. Andreoletti.

Arbitra Domenico Castelloni di Napoli

AMMONITI

Masi (Pvc), Wieser (PS), Sala (PS), Corradini (Pvc), Toninelli (PS), Gerbi (PS), D'Amico (PS)