Contro la Pro Sesto, attacco con Della Morte, Vergara, Comi?

Che squadra manderà in campo, oggi contro la Pro Sesto, Massimo Paci?

Le incognite, a nostro avviso, sono solo due, e riguardano i ruoli di terzino sinistro e di mezzala destra.

Ma vediamo, reparto per reparto.

In difesa, davanti a Rizzo, difesa a quattro con, a partire da destra, Iezzi, Masi, Perrotta e un terzino sinistro che Paci sceglierà tra Macchioni (che dà una maggiore solidità difensiva) e Anastasio (più spinta sulla fascia sinistra).

Centrocampo. Corradini regista, Iotti mezzale sinistra, poi, uno tra Calvano e Saco per la maglia di mezzala destra.

(Oddio, Paci potrebbe anche lasciare in pachina Corradini per far giocare Saco-Calvano-Iotti...).

Attacco. Nove su dieci dovrebbero giocare Della Morte e Vergara dietro Comi, unica punta, con Arrighini e Mustacchio pronti a subentare.

Ricapitolando.

Rizzo; Iezzi, Masi, Perrotta, Macchioni (Anastasio); Saco (Calvano), Corradini, Iotti; Della Morte, Vergara; Comi.