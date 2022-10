Calvano: «Una sconfitta che fa male»; Casella: «Buon secondo tempo, meritavamo qualcosa di più»

Massimo Paci: «Partita a senso unico difficile commentare una sconfitta del genere. Dovremo sicuramente analizzare gli errori che hanno portato alle due reti dei lombardi ai quali, comunque, occorre fare i complimenti. Nel secondo tempo siamo sempre stati in controllo, creando diverse nitide occasioni. Fa davvero male non raccogliere punti dopo una prestazione così. Cambio di moduli? Non credo. L'infortunio di Iotti ha condizionato un po' l'inizio e, non essendo un cambio tattico, tra l'infortunio, far scaldare Anastasio sono passati alcuni minuti nei quali abbiamo subito il gol. Tornando al match sicuramente il primo tempo non è stato all'altezza delle ultime gare della Pro Vercelli I cambi hanno dato quello che sperava. D'altra parte quando si giocano incontri così ravvicinati chi entra è più fresco e può incidere maggiormente così come è più semplice, come ha fatto la Pro Sesto, impostare una gara per controllare e agire di rimessa. Sarebbe stato facile per noi fare una gara d'attesa nella nostra tre quarti ma avremmo snaturato quello che è la nostra identità. In ogni caso non è pensabile, al momento, che una squadra come la nostra possa aggredire e mettere sotto l'avversario per 90'».