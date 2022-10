Schianto sulla Cremosina, morta una 38enne di Borgosesia

Tragico schianto, nel tardo pomeriggio di domenica, sulla provinciale della Cremosina, che collega le province di Vercelli e Verbano Cusio Ossola.

Una borgosesiana di 38 anni, Viola Beltrametti. ha perso la vita, intorno alla 18: viaggiava, insieme a un uomo, a bordo di una Mercedes Classe A che stava percorrendo la provinciale, diretta da Valduggia verso Pogno.

Per cause in corso di accertamento, l'auto è sbandata, andando a schiantarsi contro una condotta del gas.

Per la donna non c'è stato nulla da fare: nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, è spirata mentre il compagno di viaggio è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Borgomanero, dove è stato ricoverato in codice giallo. Le sue condizioni, comunque, non sarebbero preoccupanti. Anche lui è originario di Borgosesia ma da qualche tempo si è trasferito a vivere nella vicina Valsessera.

A causa dell'impatto, la tubatura del gas è stata tranciata: la provinciale è stata chiusa per consentire ai carabinieri di Arona di effettuare i rilievi del caso e ai Vigili del Fuoco e ai tecnici del gas di mettere in sicurezza e ripristinare il collegamento del gas.