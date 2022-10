Trino, in servizio il nuovo comandante della Municipale

Marco Tozzi, 53 anni, è il nuovo comandante della Polizia locale di Trino: da inizio ottobre ha assunto il comando dopo aver lasciato lo stesso incarico ad Albissola Marina.

Tozzi, di formazione giuridico-economica e umanistica, ha maturato esperienze lavorative sia nel settore pubblico che privato. Dopo i primi anni di docenza in scuole secondarie di primo grado con incarichi temporanei, ha prestato servizio in diverse polizie locali, per 23 anni a Torino.

«Sono onorato di questo nuovo incarico che mi permette anche di riavvicinarmi alla regione dove sono cresciuto umanamente e professionalmente – è il commento del neo comandante Tozzi – Mi piace definirmi vigile urbano perché nell’aggettivo vigile è racchiuso il senso del nostro ruolo, che è quello di stare attenti alla popolazione e al territorio. Noi siamo al servizio, siamo la divisa più vicina alla cittadinanza, in tutti i compiti che ci spettano. Con questa inclinazione, mi impegnerò a raccogliere istanze e segnalazioni dei trinesi e a dare soluzioni».

«Siamo felici di dare il benvenuto al nuovo comandante, certi che saprà fare bene per la nostra comunità. Un sincero ringraziamento a chi l’ha preceduto, la comandante Marta Roati, per l’ottimo lavoro svolto negli anni passati a Trino – commenta il sindaco Daniele Pane – Ora, dopo un periodo di ambientazione e conoscenza del territorio, avvieremo una nuova fase di progetti che condivideremo con i cittadini nei prossimi mesi. A Tozzi i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutta l’amministrazione».