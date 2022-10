Mister Paci: «Dare continuità a gioco, prestazioni e risultati»

Mister Massimo Paci "presenta" la sfida contro la Pro Sesto, nella quale i bianchi si augurano di centrare il quarto risultato utile consecutivo: «L'intenzione è quella di proseguire in questa striscia positiva. Ci siamo preparati al meglio perché sappiamo l'impatto che il match avrebbe per noi in caso di un altro risultato. Con la Pro Sesto sarà la partita più complicato di questo trittico settimanale iniziato con il Piacenza. Ma la partita dev'essere vista come un'opportunità di crescita ulteriore e non con l'obbligo di dover vincere per forza».

Guardando agli avversari il mister rileva che «I lombardi sono un'ottima squadra che gioca bene e arriverà a Vercelli con il morale alto dopo la vittoria contro il Novara. Sono una squadra giovane, pericolosissima nelle ripartenze dove spesso può fare male; ma noi abbiamo tutte le potenzialità per far bene e vincerla. Dovremo affrontare l'incontro come abbiamo fatto con Piacenza e Virtus Verona».

L'assenza di Cristini per squalifica e quella di Gentile per un problema alla spalla?

«La rosa è ampia con giocatori che, sia pure con caratteristiche diverse, sono in grado di far bene indipendentemente dall'undici iniziale. Ogni partita ha una storia a sé, così come diverse sono le squadre affrontate: il Piacenza aveva la spinta dovuta al cambio d'allenatore, mentre la Virtus Verona aveva bisogno di punti per risalire la classifica. Con la Pro Sesto sarà ancora un'altra gara nella quale non è per nulla scontato un nuovo risultato utile proprio per il valore e l'assetto tecnico dell'avversario. Saremo noi con il nostro approccio a renderla più o meno semplice».

A questo proposito Paci cita quanto accaduto a Verona. «Dopo il 3-0 a inizio ripresa ci siamo un po' troppo abbassati. D'altra parte siamo una squadra giovane con un margine di crescita che, nei prossimi mesi, è destinato ad aumentare, anche perché diversi ragazzi hanno un enorme potenziale. L'importante è lavorare tranquilli cercando di dare continuità a gioco, prestazioni e risultati».