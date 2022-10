Iren chiude il centro di telecontrollo di Vercelli

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è tenuto mercoledì 12 ottobre, l’incontro sindacale tra Iren SpA - a nome e per conto delle Società Ireti e Asm Vercelli SpA - e le organizzazioni sindacali Filctem-Cgil Flaei-Cisl Uiltec-Uil territoriali di Torino e Vercelli per discutere della proposta aziendale di riorganizzazione del Centro di Telecontrollo di Vercelli per la gestione degli impianti dell'energia elettrica, gas e ciclo Idrico Integrato.

Il progetto aziendale presentato, prevede uno spostamento della gestione degli impianti, (dopo una fase transitoria dal 1 di novembre al 31 dicembre) e quindi l'accentramento dal 1 gennaio 2023 del telecontrollo del Servizio Elettrico su Torino, del Servizio Gas su Genova e del Servizio Ciclo Idrico Integrato su Parma.

Con la soppressione del Centro di Telecontrollo di Vercelli si andranno a perdere a regime oltre alle 6/7 posizioni lavorative e un pezzo importante e storico dell’attività, sviluppatosi molti decenni fa, quando la Municipalizzata era denominata Aasm Vercelli. I riflessi sul personale consisteranno in una proposta di ricollocazione su posizioni vacanti o di rafforzamento nelle funzioni nell'ambito aziendale.

Da segnalare che Iren Mercato ha già proceduto, tempo fa, a esternalizzare la gestione degli sportelli commerciali di Atena Trading Vercelli.

Le organizzazioni sindacali sono contrarie a questo nuovo assetto che, tra l’altro, contraddice quanto illustrato dalla stessa Azienda nei i vari Piani Industriali, dal 2015 in avanti. Basti fare riferimento al 2016, quando Iren SpA ha acquisito la maggioranza - 60% del pacchetto azionario dal Comune di Vercelli - e il piano industriale presentato prevedeva un incremento dell'occupazione all'interno di Atena/ASM di circa 70 lavoratori.

E qui, un dubbio sorge spontaneo: il Comune di Vercelli era a conoscenza di tale riorganizzazione? E quale posizione intende assumere, a tutela di una Società che è comunque partecipata al 40% dall'Ente locale?

Posizione che ci piacerebbe conoscere anche in relazione ad altri due temi cruciali: la gara gas di ATEM Vercelli (il Comune di Vercelli è capofila per l'indizione della gara) e la costituzione del Gestore Unico del Ciclo Idrico Integrato in ATO2 Piemonte.

Come Filctem CGIL Vercelli Valsesia, auspichiamo, quindi, che presto il Comune di Vercelli ‘batta un colpo’.