Via Dante: primi interventi del Piano Qualità dell'Abitare -VIDEO

Sono iniziati i lavori di sgombero delle macerie degli ingombranti all'interno dei palazzi tra via Dante e via Galileo Ferraris dove, entro qualche mese, prenderanno il via i lavori di riqualificazione inseriti nel Piano Qualità dell'Abitare relativo al centro storico.

In accordo con Comune e Atc, le famgilie residenti nelle palazzine hanno effettuato nelle scorse settimane il trasloco nei nuovi alloggi loro destinati. Nel frattempo il complesso a ridosso di piazza Antico Ospedale verrà interessato da alcuni interventi preliminari di bonifica e pulizia degli spazi comuni.