Meteo avverso, slitta la sfilata storica

E' stata rinviata al 6 novembre, a causa delle previsioni meteo avverse, la manifestazione “Coloriamo la nostra storia e le nostre tradizioni”, inizialmente prevista per domenica mattina in piazza Cavour. Ideata dall’Associazione Amici del Cecco con l’apporto dei Comuni di Vercelli e di Motta de’ Conti, della Provincia e dell’Ascom, la manifestazione prevedeva la sfilata del gruppo storico con i costumi d'epoca e la possibilità, per i bambini delle elementari, di disegnare e colorare i costumi su fogli che, successivamente, sarebbero stati appesi nelle vetrine.

La manifestazione è stata rinviata a domenica 6 novembre, sempre in piazza Cavour, ma dalle 15 alle 18.

La proposta dell’Associazione presieduta da Tony Bisceglia era quella di portare domani in piazza il Gruppo Storico “I Conti della Motta”, di Motta de’ Conti” e far disegnare e colorare agli scolari vercellesi i loro magnifici abiti medievali, esponendo poi i disegni nei negozi.