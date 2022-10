Biblioteca di Santhià: la storia e i protagonisti tratteggiati da Barbonaglia

«La Biblioteca civica di Santhià è nata su iniziativa della Pro Loco ed in modo particolare del suo lungimirante Presidente Cavaliere di Gran Croce Mario Pistono e dei suoi collaboratori (Giovanni Aguzzi, Tullio Manavella, Pino Morello, Renato Pavese, Francesco Sala ed il sottoscritto), sin dal 1964 e fu assorbita in gestione diretta dalla Amministrazione comunale nel 1997. Per questo motivo ringrazio il sindaco Angela Ariotti e la responsabile del servizi Marinella Bianco per avermi scelto per celebrare, come anello di congiunzione tra i 33 anni di gestione autonoma da parte della Pro Loco e i 25 anni di gestione diretta da parte della Amministrazione comunale, questo bellissimo momento evocativo»: così Piero Giuseppe Barbonaglia, ex sindaco di Santhià, ha esordito durante la serata di celebrazione del 25° anniversario alla presenza della sindaca, Angela Ariotti, di Renzo Bellardone, consigliere con delega alla Cultura, di un folto pubblico tra i quali i tanti volontari che hanno permesso di operare in tutti questi anni e dell'ospite della serata, lo scrittore Bruno Gambaratotta che era stato il “padrino” all’atto della inaugurazione della sede mel lontano 1997.

Dopo il saluto del primo cittadino Angela Ariotti e dell'ex sindaco Angelo Cappuccio (assente per malattia il Gilberto Canova) Barbonaglia ha ricordato il travagliato percorso dei 33 anni di gestione da parte della Pro loco, sempre sostenuta dalle diverse Amministrazioni Comunali che si sono succedute, durante i quali per ben cinque volte la Biblioteca ha dovuto cambiare sede.

Nata nel 1964 nella sede della ex Pretura di Via De Amicis in locali messi a disposizione dalla Amministrazione comunale retta allora dal sindaco Giuseppe Santhià, «dopo 5 anni, ee precisamente nel1970 – ha proseguito Barbonaglia - la pro Loco fu obbligata alla ricerca di una nuova sede in quanto i locali vennero adibiti ad aule scolastiche. La nuova sistemazione venne trovata nella centralissima Piazza Roma in un edificio molto elegante dove il 25 luglio 1937 era nato l’illustre giurista “Jacopo Durandi” a cui, tra l’altro, la Biblioteca era intitolata. I locali erano molto più spaziosi ed in essi era possibile effettuare anche rassegne d’arte e piccoli Concerti musicali».ù

Dopo cinque anni la proprietà mise in vendita l’immobile e la Biblioteca, nel 1975, venne accolta in due locali messi a disposizione dal allora parroco monsignor Giovanni Aimaro nell’ ex Oratorio di Via monsignor Ravetti al piano terra della casa Parrocchiale

Nel 1977, grazie alla generosità di un grande amico della Pro loco e di Santhià, Renato Genta, la Biblioteca si trasferì nel Castello del Capitano in Via De Rege di Como. In questo edificio a tre piani, del XV secolo, completamente restaurato, oltre alla Biblioteca, al piano terra, trovò spazio anche l’embrione di quella che sarebbe diventata la Galleria d’arte moderna. Infatti al primo piano furono esposti i 14 quadri vincitori delle prime 14 edizioni della Mostra Nazionale di Pittura Premio Nazionale “Gaudenzio Ferrari”.

«Ma anche questa, che si sperava potesse essere una sede definitiva, non lo fu e nel 1986 il Sindaco Leonardo Guerrieri dovette attivarsi per reperire altri locali idonei» ha proseguito l'oratore.

Nel frattempo ovviamente le esigenze di spazio della Biblioteca erano aumentate, I volumi erano passati dai 500 iniziali a 10mila con oltre 4000 consultazioni annue e 200 soci.

La nuova collocazione venne trovate nell’edificio di Via Collodi che ospitava le aule della scuola elementare parte delle quali erano state trasferite nella sede di Via Silvio Pellico che, finito il primo lotto di lavori, era stata dichiarata agibile.

Per 9 anni, sino al 1997, la Biblioteca - diventata ormai una istituzione apprezzata e molto utilizzata sia dagli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e soprattutto da moltissimi cittadini - operò in quella sede.

In tutti questi anni la Pro Loco era riuscita a mantenere elevata la qualità del servizio grazie alla presenza di numerosi volontari, coordinati da Egle Pistono, e grazie alla collaborazione ed ai contributi delle Amministrazioni comunali che avevano consentito un costante adeguamento della dotazione libraria che nel frattempo era salita a 13mila volumi. ma le esigenze e le giuste pretese dei lettori rischiavano di essere disattese se non si fosse trovata una soluzione più adeguata sia negli spazi che nella garanzia dei servizi di apertura e pertanto si arrivò alla svolta decisiva.

Nel 1997 l’Amministrazione comunale retta dal Sindaco Pier Giuseppe Barbonaglia istituì la Biblioteca civica, inserì nella Pianta organica dei dipendenti comunali la figura del responsabile di Biblioteca ed accettò la donazione dei 13mila volumi facenti parte del patrimonio librario.

La Biblioteca Civica venne inaugurata il 26 settembre 1997 con il taglio del nastro da parte di Bruno Gambarotta e la benedizione dei locali da parte del Parroco Don Gian Paolo Angelino.

«Da quella data, in questi ultimi 25 anni, la Biblioteca ha fatto passi da gigante. Oggi può contare 43mila volumi con un orario prolungato per tutti i giorni della settimana la cui apertura è garantita da una Associazione di volontari denominata “Vobis, nata nel 2003 e presieduta da Nadia Bava Moiso» ha concluso Barbonaglia.

Al termine di questo percorso il consigliere Renzo Bellardone ha “duettatto” con un vivacissimo Bruno Gambarotta in una “Intervista impossibile” a Georges Simenon, creatore di Maigret. L’intervista “impossibile”, molto bella e per alcuni tratti anche molto sentita (Gambarotta era stato amico di Simenon che aveva conosciuto da giovane quando, fra le sue mille attività, faceva il fotografo) ha attratto l’attenzione di un pubblico numerosissimo per oltre un’ora ed è finita con scroscianti applausi.

Per celebrare degnamente l’anniversario le sei pasticcerie locali hanno offerto sei bellissime torte e questa volta a Gambarotta, anziché passare la forbice per il taglio del nastro, è stato passato un bellissimo coltello per il taglio della prima fetta Commemorativa.

La celebrazione era stata preceduta da altre due serate culturali e seguita da una serata con canti del Coro degli alpini di Borgo d'Ale e panissa offerta dagli Alpini di Santhià e si è conclusa con un sabato totalmente dedicato ai bamini.

Durante tutta la settimana i negozi santhiatesi hanno celebrato l'evento con un allestimento letterario delle vetrine.