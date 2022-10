Pnrr, l'ira dell'Unione Montana: «Neanche un euro ai Comuni del Nord»

«Sono sdegnato per i risultati del bando per la rigenerazione urbana del Ministero dell’Interno: non un euro è stato destinato al Nord. Le valutazioni sono state effettuate in base a parametri anacronistici: come presidente dell’Unione Montana Valsesia chiedo una revisione della gestione di questo bando e annuncio che abbiamo affidato incarico a un nostro rappresentante legale che sta valutando l’opportunità di adire una class action». Francesco Pietrasanta, presidente di UMV è infuriato all’indomani della pubblicazione dei risultati del bando rivolto a comuni inferiori a 15mila abitanti per il finanziamento di investimenti in progetti di rigenerazione urbana.



«Intere comunità si sono messe all’opera per individuare progetti importanti – aggiunge l’amministratore – si sono superate difficoltà di vario genere e si sono coinvolti gli uffici pubblici per la stesura di programmazioni articolate, che hanno richiesto tempo e molto impegno. Sapevamo che non tutti sarebbero stati premiati, ma vedere che la scelta appare dettata solo da criteri territoriali risulta inaccettabile. Non è certamente una questione di nord e sud – sottolinea ancora Pietrasanta – ma di rispetto per le comunità di questo paese: bandi di questo genere non possono essere strutturati a livello nazionale e gestiti “navigando a vista”, dando proroghe ad hoc per far rientrare i ritardatari e non rispettando chi invece ha osservato tempi e parametri indicati. Così non va bene».



Il rammarico di Pietrasanta fa eco a quello dei tanti sindaci del territorio Valsesiano, dall’Alta Valle fino al confine con la pianura: pur avendo lavorato con serietà e concretezza, nessuno ha ottenuto riscontri dal Ministero: «I nostri territori, con particolare riferimento a quelli montani – dice Pietrasanta – si adoperano nel settore della protezione idrogeologica del territorio; grazie ai nostri boschi siamo dei veri e propri baluardi a tutela dell’ambiente per l’assorbimento dell’anidride carbonica prodotta dalle città e, non ultimo, siamo i custodi della biodiversità e delle tradizioni autentiche. Se il Governo centrale non rispetta tutto ciò e non lo valorizza, mette a rischio il futuro dell’intero Paese».