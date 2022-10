Furto nel supermercato, in manette un 26enne

Un 26enne di Lauriano, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, è stato arrestato in flagranza per furto ai danni di un supermercato, nel pomeriggio di giovedì a Crescentino.

L'uomo è stato sorpreso con capi di abbigliamento e 12 bottiglie di superalcolici sottratte all'interno del supermercato Conad di via Giotto: circa 200 euro il valore complessivo della refurtiva.

L’arresto effettuato dai Carabinieri della Stazione di Crescentino è scaturito nell’ambito di un servizio preventivo, appositamente organizzato a seguito di ulteriori furti commessi in danno del medesimo supermercato nei giorni precedenti, per i quali il 26enne, gravemente indiziato di averli commessi, è stato deferito all’autorità giudiziaria.