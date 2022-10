Lions, il Governatore in visita al Club vercellese

Giovedì 20 ottobre il salone delle feste del Circolo Ricreativo era gremito per la visita amministrativa del Governatore Lions Carlo Ferraris e per accogliere due novi soci. Nel corso della riunione del Consiglio direttivo, il presidente Renato Bianco ha illustrato il programma e il dettaglio dei services previsti per l’annata lionistica 2022/23.

Il Governatore li ha ritenuti in linea con il programma del Distretto e, nel corso della successiva serata conviviale, ha sottolineato l’importanza e il valore dei servizi resi alla collettività. Erano presenti una cinquantina di persone tra soci e ospiti, per un’occasione piacevole, che ha lasciato a tutti la tangibile consapevolezza di appartenere a una grande squadra.

Ha reso la serata ancora più importante, la cerimonia di ingresso di due nuovi soci: il notaio Samuel Pirrotta e la dottoressa Tatiana Arabadij. A loro è andato il saluto e l’applauso di tutti i presenti, insieme all’augurio di una intensa attività lionistica.