Lavori di pubblica utilità: progetto comunale per 10 persone

Dieci posti per lavori di pubblica utilità destinati a vercellesi percettori del reddito di cittadinanza. Il progetto, che prende il via a ottobre e proseguirà fino a gennaio, mira a fornire ai destinatari autonomia e possibilità di fare esperienze utili per un possibile rientro nel mondo del lavoro e, al tempo stesso, consente al Comune di avviare una serie di piccoli interventi di manutenzione sull'arredo urbano di vie e piazze cittadine sul cimitero.