Stecco e Dago: «Tre milioni di euro per i comuni con meno di 35mila abitanti»

Arrivano oltre tre milioni di euro in Provincia di Vercelli che la Regione Piemonte ha deciso di destinare ai Comuni con meno di 35mila abitanti.

“Si tratta di interventi che vanno dai lavori di messa in sicurezza della rete viaria a rischio idrogeologico a Bianzè finanziati con 270 mila euro - commenta il presidente leghista della commissione Ambiente del Consiglio regionale, il vercellese Angelo Dago - ai lavori per la sicurezza idrogeologica di Rovasenda con 485mila euro sino alla riqualificazione di piazza Grober ad Alagna Valsesia con 350mila euro, per proseguire con 150mila euro a Desana per la messa in sicurezza del salone polifunzionale comunale e 242mila euro per rendere più efficienti a livello energetico gli edifici comunali di Quarona”.

“Anche questo piano di investimenti mette al centro delle iniziative della Regione i piccoli comuni - spiega il presidente leghista della commissione Sanità del Consiglio regionale, il vercellese Alessandro Stecco - nel dettaglio Crescentino avrà 275mila euro per la scuola, Caresana potrà affrontare l’adeguamento statico dei fabbricati adibiti a Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado con un trasferimento di 370mila euro, Olcenengo riconvertirà gli impianti sportivi grazie a 150mila euro, Fontanetto Po metterà in sicurezza la palestra con 485mila euro e Ronsecco ne avrà altrettanti per gli impianti sportivi”.

“Interventi attesi da anni - proseguono i consiglieri eletti nelle file della Lega vercellese Dago e Stecco - che ancora una volta testimoniano l’attenzione dell’amministrazione regionale a trazione Lega ha per il nostro territorio”.