Omicidio Martinelli: anche una donna coinvolta nel pestaggio

Ci sarebbe anche una donna tra le persone coinvolte nel pestaggio mortale che è costato la vita al trinese Cristian Martinelli.

I carabinieri di Casale e del Nucleo investigativo di Alessandria, che dopo il fermo di un giovane moldavo hanno continuato le indagini, si sono concentrati sulla posizione di altre due persone, tra le quali una donna, che sarebbero coinvolti nell'aggressione avvenuta lo scorso venerdì nella zona della stazione di Casale.

Per la morte del 35enne trinese, martedì è stato fermato un giovane moldavo di 20 anni: mercoledì, pur non convalidando l'arresto, il giudice per le indagini preliminari Valeria Rey ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. Il moldavo, che farebbe parte del gruppo di ragazzi segnalati per aver più volte importunato i passanti, resta dunque in cella.

Intanto è slittato il conferimento dell'incarico al medico legale che dovrà svolgere l'esame autoptico e, di conseguenza, la salma dello sfortunato trinese resta in obitorio, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Solo dopo gli accertamenti medico legali sarà possibile fissare la data delle esequie.