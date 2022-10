Larve su due anziani: chieste condanne per 13 anni di reclusione

Cinque richieste di condanne, con pene comprese tra i due anni e i 3 anni e 6 mesi di reclusione. E' arrivato alle battute finali il processo per le larve di mosca ritrovate su due anziani ospiti della Rsa La Quercia (l'ex Consolata) di Borgo d'Ale. Mercoledì, davanti alla giudice Angelica Cardi, accusa e parti civili hanno rassegnato le rispettive conclusioni sulla vicenda che, nel 2018, era balzata agli onori delle cronache dopo la morte di anziani, un valsesiano e una signora lombarda, arrivati al Pronto soccorso del Sant'Andrea in gravi condizioni e con un'infestazione da larve nella tracheotomia e nella stomia della peg.

A finire a processo, inizialmente con l'accusa di omicidio colposo poi riqualificata in maltrattamenti aggravati e abbandono di incapace, il direttore sanitario della struttura, Giuseppe Santamaria, oltre a quattro tra funzionari e dirigenti della Sereni Orizzonti: Valentino Bortolussi, legale rappresentante della società; i due capi area che si succedettero in quel periodo, Sergio Vescovi e Denise Deriva, ed Elisa Cattaneo, direttrice della Quercia.

Nessun dubbio, secondo il pubblico ministero Elenio Palmisano, sul fatto che l'istruttoria abbia portato a dimostrare la responsabilità degli imputati: «Nella Rsa c'erano gravi problemi strutturali che si ripercuotevano sul benessere degli ospiti e nessuno degli imputati è intervenuto per porre rimedio a questa situazione», ha detto.

La vicenda dei due anziani è poi stata ripercorsa attraverso gli atti raccolti nel corso dell'istruttoria, le trascrizioni delle intercettazioni e le deposizioni dei testi sentiti in aula. Il pm ha fatto notare come ben prima del ricovero dei due anziani la commissione di controllo dell'Asl avesse rilevato carenze strutturali alla Quercia – tra queste l'assenza di oscuranti per le finestre e di zanzariere. Nell'estate 2018, il disagio creato dalla presenza di mosche e zanzare nelle stanze prive di un sistema di raffrescamento aveva finito per diventare un problema per i due ricoverati, entrambi allettati, affetti da patologie importanti e bisognosi di cateteri e sonde.

«Gli imputati sapevano delle criticità ma nessuno ha fatto alcunché per migliorare la situazione – ha detto Palmisano -. La direttrice di struttura aveva l'obbligo di applicare le norme sulla sicurezza del lavoro e di verificare che tutto fosse a posto. Sapeva dei problemi ma non è intervenuta; idem per i due responsabili di area: nessuno di loro ha preso provvedimenti strutturali per evitare le sofferenze ai due anziani. Tutti sapevano della situazione della Quercia ma nessuno è intervenuto. Del resto, anche in precedenza, la politica aziendale era sempre stata quella di fare i lavori strettamente necessari. E così è stato anche dopo il caso delle larve. Gli interventi sono stati fatti perché l'Asl ha minacciato di sospendere l'accreditamento». Per gli imputati del ramo aziendale sono state chieste condanne proporzionate al ruolo ricoperto nella scala gerarchica: due anni di reclusione per Cattaneo; due anni e sei mesi per Vescovi e Deriva e tre anni e sei mesi per Bortolussi. Responsabilità provate, secondo l'accusa, anche per il medico, per il quale è stata chiesta una condanna a due anni e sei mesi di reclusione.

Richiesta di condanna anche da parte dei legali di parte civile: Angelo Laratta per la figlia della signora Bulla e Davide Arri per il consorzio socio assistenziale Cisas (i parenti dell'altro anziano stati risarciti e non si sono costituiti in giudizio). Secondo entrambi ci sarebbero state «omissioni dolose perché tutti gli imputati avevano la contezza della situazione e la possibilità di intervenire» ha detto Laratta. «La sconfitta peggiore per la società – ha aggiunto Arri – è trovarci nuovamente in un'aula di Tribunale a trattare di fatti avvenuti nella struttura di Borgo d'Ale» ha detto al termine del suo intervento.

Nella prossima udienza la parola passerà ai legali delle difese.