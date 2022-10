Incendio in corso Prestinari: un uomo salvato dalle fiamme

Momenti di paura, all'alba di giovedì, per un incendio che ha interessato un'abitazione al civico 144 di corso Prestinari: il proprietario di casa, intrappolato all'interno dell'abitazione, è stato raggiunto e salvato dal personale della Questura che, dopo averlo portato al sicuro, lo ha poi affidato alle cure del 118.

L'uomo è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea per gli accertamenti e le cure del caso.

Nel rogo, divampato intorno alle 4 del mattino, sono state distrutti due locali e una porzione di tetto: per i soccorsi e la messa in sicurezza dell'area sono intervenute più squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vercelli che hanno lavorato fino alle 7 per le operazioni di spegnimento delle fiamme.

Sul posto erano presenti anche le pattuglie della Polizia.