Ferite d'arma da taglio sull'uomo salvato dalle fiamme

Era sdraiato sul letto, con ferite di arma da taglio inflitte da un coltello l'anziano portato in salvo all'alba dal rogo divampato in un'abitazione di corso Prestinari.

Con il passare delle ore si precisano alcuni aspetti della vicenda avvenuta nel corso della notte. Ad accorgersi dell'incendio una pattuglia della Squadra Voloanti che, durante l’ordinario svolgimento dell’attività di controllo del territorio, transitando in corso Prestinari, ha notato fumo e fiamme fuoriuscire da un condominio. Gli agenti si sono portati nel cortile dell’immobile al fine di individuare la zona interessata dall’incendio e, insieme ai colleghi di un’altra pattuglia, nel frattempo giunta sul posto, sono entrati nell’appartamento tramite una finestra per verificare se vi fossero persone in casa. Gli agenti hanno rilevato che le fiamme avevano interessato alcune stanze dell’abitazione e si sono accorti della presenza di un uomo in stato di incoscienza. L'uomo, un anziano 82enne, è stato trovato sul letto in posizione supina, con tagli sparsi sul corpo provocati dall’uso di un coltello da cucina, rinvenuto all’altezza del torace dell’uomo.

Dinanzi alle fiamme che, nel frattempo, continuavano a espandersi, gli agenti hanno portato in salvo l’uomo, trasportandolo all’esterno dell’appartamento e prestando il primo soccorso. Intanto sono giunti sul posto anche i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118, contattati tramite la sala operativa della Questura, che si sono occupati di portare in ospedale l'anziano e di domare il rogo.