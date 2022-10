Santhià, sicurezza e prevenzione per le scuole medie

SANTHIA’ - Sempre più sicurezza e prevenzione a Santhià: grazie al bando della Prefettura di Vercelli relativo alla prevenzione e al contrasto nell'utilizzo di sostanze stupefacenti, infatti, il Comune potrà dare il via ad un progetto rivolto alle scuole medie, al Biennio dell’Istituto Tecnico “Galileo Galilei" e alla Casa di Carità di Santhià, che prevede una serie di incontri per parlare ai ragazzi di prevenzione in ambito sostanze stupefacenti.

I corsi avranno luogo nelle scuole medie il 28 ottobre e il 17 novembre, mentre per il Biennio ITIS e la Casa di Carità, le date saranno 25 ottobre e 15 novembre. Saranno presenti al primo incontro il Direttore del Serd dottor Amenta, la Polizia Locale e il Comando Carabinieri di Santhià. Mentre nella seconda data saranno presenti l'avvocato Boggio e i volontari del GVSS di Santhià.

“Oltre al fondamentale lavoro che verrà svolto con i ragazzi in tema prevenzione, grazie alla collaborazione di professionisti e delle Forze dell’Ordine, sarà preparato del materiale informativo da rendere disponibile su classroom, il diario elettronico degli studenti, affinché i genitori lo possano consultare in qualsiasi momento” commenta l’assessore alle politiche sociali Claudia Ulliana. A questi fondi si sommano altri 10mila euro, sempre ricevuti dalla Prefettura, che saranno invece destinati dal Comune per ampliare il sistema di videosorveglianza in Città.

“Grazie a questi fondi, verranno acquistate tre o quattro nuove telecamere per rendere ancora più sicura la nostra Città. C’è però di più: il prossimo anno vorremmo potenziare ulteriormente il sistema di videosorveglianza con l’aggiunta di nuove telecamere e di nuovi rilevatori di targa ai quattro ingressi della Città. Oltre ad un nuovo contratto di manutenzione delle apparecchiature che consenta di mantenerle sempre pronte all’uso e ripararle molto più velocemente” commenta il consigliere con delega alla Sicurezza Mauro Bedon.