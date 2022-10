Virtus Verona - Pro Vercelli 0-3 (Tre su tre)

VIRTUS VERONA-PRO VERCELLI 3-0

Marcatori: Comi (Pvc) al 35' e al 37'; Vergara (Pvc) al 46'.

Pro Vercelli: 9 punti in 3 partite. Comi: 3 gol negli ultimi 86 minuti giocati (i 76 di oggi e i 10 di domenica scorsa).

La squadra di Paci passa piuttosto agevolmente sul campo della Virtus Verona e archivia così alcune prestazioni poco convincenti di inizio campionato. Ora l'obiettivo è risalire ancora. Questa squadra, sarà giovane, ma dell'era-Casella – almeno sulla carta e non solo sulla carta – è la più forte.

Anche perché da tre partite ha un'identità di gioco che prima si era vista a corrente alternata.





PRIMO TEMPO

1'. Malinteso tra Rizzo e Perrotta, alla fine il difensore sbroglia.

6'. Prima parata di Rizzo su botta di Danti, servito in area sugli sviluppi di un angolo.

12'. Combinazione Vergara, Comi, Vergara, tiro del fantasista che sfuma sul fondo, ma non lontano dal palo di sinistra del portiere Siaulys

23'. Punizione di Anastasio per fallo su Iotti, palla che sibila alla sinistra di Siaulys.

Partita non bella, forse condizionata dal campo troppo stretto.

27'. Pasticcio difensivo della Virtus, ne approfitta Arrighini con un tiro improvviso, fuori alla sinistra del portiere.

30'. Nell'arco di una manciata di secondi, due belle parate a terra di Rizzo, prima su Sinani e poi su Hallfredsson, la Virtus sta premendo.

Paci cambia posizione tra Calvano e Iotti; il primo va a fare la mezzala sinistra, il secondo sulla destra, con facoltà di offendere sulla fascia.

35'. Pro in vantaggio. Fraseggio tra Iotti e Iezzi che avanza e crossa dal fondo: Comi, indisturbato, segna di testa.

37'. Raddoppio, ancora firmato da Comi: l'azione si sviluppa sempre sulla destra, cross di Iotti e incornata vincente di Comi.

41'. Ancora Iezzi sulla destra, cross, stacco vincente di Arrighini ma Siaulys si inarca e salva, Pro vicina al 3 a 0.

Bravi gli attaccanti, ma incontenibile la coppia di destra Iotti-Iezzi (ottima intuizione di Paci, che a partita in corso ha spostato Iotti sul centro destra),









RIPRESA

46'. Ed è subito gol: cross di Anastasio, colpo di testa di Vergara; 3 a 0.

50'. Paratona, o parata-miracolo che dir si voglia di Rizzo, su colpo di testa di Ruggero.

56'. Numero di Vergara, che in area di rigore, semina il panico ma dopo averne dribblati... cento si ritrova in posizione impossibile per concludere.

La Pro Vercelli gioca in scioltezza.

60'. Arrighini cerca il go, botta sul fondo.

Virtus: dentro Gomez e Fabbro. Tre punte di ruolo, adesso, in campo.

68'. Lonardi, servito in area, spara fuori ma non di tanto.

71'. Fuori Arrighini, dentro Della Morte. Fuori Iotti, dentro Saco.

74'. Secondo giallo per Cristini: espulso. Decisione esagerata, non sembra un fallo da giallo.

76'. Paci corre ai ripari, dentro Masi fuori Comi. Bello l'abbraccio tra i due.

85'. Ultimi due cambi di Paci: escono Anastasio e Calvano, dentro Mustacchio e Macchioni.

88'. Casarotto impegna Rizzo con un angolo velenoso.

89'. Destro al volo di Zarpellon, bella ma fuori, fuori tanto.













Formazioni

VIRTUS VERONA (3-5-2): Siaulys; Manfrin (Begheldo 71'), Cella (Santi 82'), Ruggero; Daffara, Hallfredsson, Lonardi, Talarico; Danti (Gomez 63'); Sinani (Fabbro 63'), Casarotto. A disposizione: Giacomel, Sheikh, Mazzolo, Nalini, Begheldo, Amadio, Gomez, Santi, Faedo, Zarpellon, Cellai, Turra, Priore, Munaretti, Fabbro. All. Fresco.

PRO VERCELLI (4-3-1-2): Rizzo; Iezzi, Cristini, Perrotta, Anastasio (Macchioni 85'); Calvano (Mustacchio 85'), Corradini, Iotti (Saco 71'); Vergara; Comi (Masi 76'), Arrighini (Della Morte 71'). A disposizione: Valentini, Rigon, Masi, Gentile, Mustacchio, Gatto, Gheza, Louati, Renault, Macchioni, Silvestro, Guindo, Saco, Della Morte. All. Paci.













Arbitro: Giuseppe Rispoli di Locri

Ammoniti: Iotti (Pvc), Cristini (Pvc), Cella (VV), Lonardi (VV), Saco (Pvc), Begheldo (VV), Rizzo (Pvc).

Al 74' è stato espulso Cristini.