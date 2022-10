Interviste post partita. Comi: «Con Iezzi ci capiamo al volo»

Terza vittoria consecutiva per la Pro, corsara 3-0 sul terreno della Virtus Verona. Mister Massimo Paci è soddisfatto di prestazione e risultato: "Abbiamo iniziato un po' a rilento, soffrendo un po' il loro gioco sulla corsia destra. Poi abbiamo tolto il "freno a mano" e iniziato a spingere. Con il terzo gol a inizio ripresa la partita l'avevamo in pugno. Abbiamo gestito il risultato senza grosse sofferenze, anche nel finale quanto i veronesi hanno spinto cercando di riaprire la gara".

Come nelle precedenti vittoria il centrocampo a tre è stata decisivo: "Al momento è il sistema di gioco che ci permette di sfruttare al meglio le nostre caratteristiche. Prima eravamo un po' troppo fermi cercando più soluzioni individuali. Adesso giochiamo meglio sulle fasce e in verticale. Non escludo però, che in base anche agli avversari potremo utilizzare altre soluzioni".

Nelle ultime tre vittorie c'è il marchio di Comi e Arrighini: "Per una squadra avere due attaccanti di questo calibro è un valore aggiunto. Mettono la loro esperienza al servizio della squadra e per un allenatore e i compagni più giovani è più facile preparare le partite. Il campionato è ancora tutto da decifrare: c'è molto equilibrio ma credo che alla distanza i valori delle big emergeranno. Per noi era importante recuperare posizioni: ci siamo riusciti ma non dobbiamo rilassarci perché gli scivoloni sono sempre possibili soprattutto per una squadra con molti giovani come la nostra".