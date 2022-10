Violenza sessuale sulla nipote: in carcere un 61enne

Condanno a 5 anni e 6 mesi per ripetute violenze sessuali nei confronti dalle nipote, all'epoca minorenne, un 61enne di Gattinara è stato arrestato, nel pomeriggio di martedì, dai Carabinieri della Stazione cittadina. I militaroi hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Vercelli, a seguito della condanna divenuta definitiva.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per altri precedenti, è stato condotto in carcere a Vercelli per l'espiazione della pena: secondo quanto accertato nel corso dei tre gradi di giudizio le violenze si erano verificate ripetutamente tra i 2010 e il 2016.