«Mi chiamo Pietro, sono un ragazzo disabile, gioco al calcio»

«Mi chiamo Pietro, sono un ragazzo disabile, sto facendo un percorso per andare a vivere da solo, insieme alla mia ragazza. Amo il calcio, mio fratello giocava e io quando ero piccolo andavo sempre a vederlo. Ma ora gioco anche io...»

Sala Dalmasso, alla Pro Vercelli. C'è la presentazione del Torneo “Silvio Piola” di calcio a sette (paralimpico), prima edizione.

Ha appena parlato un protagonista del torneo che si svolgerà sabato 22, al Piola. Il fratello, Andrea Righetti, giocava nel Como. Lui, dice il suo allenatore, si difende bene “in campo sembra Gattuso”.

Scenderanno in campo (che nell'occasione sarà divisio in due, per ospitare due gare contemporaneamente, sette contro sette) queste squadre: Pro Vercelli, Juventus, Parma, Ticinia Novara, Associazione Emiliano Mondonico, Chieri.

A presentare le dieci partite di sabato – appuntamento alle 14,40 – ci sono Paola Piola, gli assessori Ketty Politi e Domenico Sabatino, Laura Musazzo in rappresentanza del Coni, Daniele Colognesi dirigente e “anima” di Ticinia Novara.

«Il calcio paralimpico – dice – parte dal primo livello, con una disabilità tenue, al terzo, con disabilità più accentuata».

Ma chi spiega come è nato e le prospettive del progetto è la figlia del grande Silvio Piola, Paola.

«Mio padre sarebbe stato felice di esserci, sabato, in questo stadio che porta il suo nome. Si tratta di promuovere il calcio come risorsa per la vita. Ma il nostro obiettivo è estenderci sul territorio, fare in modo che altri ragazzi con disabilità si avvicinino, anche grazie anche all'open day, in programma sabato, e alla scuola calcio, che partirà il 7 novembre».

Paola Piola (a nome suo e dell'Archivio Silvio Piola) ha quindi ringraziato gli artefici dell'iniziativa «Pro Vercelli for Special»: la società Pro Vercelli (il presidente onorario Smerieri, era assente per malattia di stagione), il Comune di Vercelli, la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, il Coni e Ticinia Novara, da tempo impegnato nel calcio paralimpico.

«Questo torneo è l'inizio di un percorso. Speriamo di vedere tanta gente, sabato» hanno detto gli assessori Politi e Sabatino.

«È importante l'appoggio di una società come la Pro Vercelli. Consente di creare un progetto. Questa e altre iniziative con altri sport sono importantissime: i ragazzi staranno qualche ora in meno davanti al pc a tutto vantaggio di una sana attività sportiva» ha detto Laura Musazzo, delegata Coni.