Lo sconcerto dei trinesi per l'omicidio di Martinelli, morto a 35 anni dopo un pestaggio

Dà voce allo sconcerto dei concittadini, il sindaco Daniele Pane che, in un post sui social, parla dell'omicidio di Cristian Martinelli, il 35enne trinese morto a Casale per le conseguenze di una violenta aggressione subita nei pressi della stazione.

Nella giornata di martedì le indagini hanno visto il fermo di un giovane moldavo appena ventenne che oggi, mercoledì, verrà sottoposto all'interrogatorio di garanzia. Inoltre sarebbero al vaglio degli inquirenti le posizioni di altri ragazzi che avrebbero in più occasioni importunato i passanti.

«La vera giustizia per Cristian passa attraverso pene severe e certe per chi commette questi reati e leggi che permettano alle forze dell’ordine di intervenire per prevenire queste situazioni - scrive Pane -. La giustizia farà il suo corso certamente ma questo non restituirà Cristian alla sua famiglia, nulla lo restituirà purtroppo. Quanto accaduto alla stazione di Casale Monferrato è grave, gravissimo soprattutto se come sembra dalle dichiarazioni di molti questi soggetti da tempo avevano questi comportamenti. È successo a Casale con Cristian, ma, in Italia, sono purtroppo tantissimi questi episodi che vengono più o meno frequentemente raccontati dai media. Troppe persone che subiscono questi atteggiamenti e che in alcuni casi come questo hanno risvolti drammatici. Ripeto è avvenuto a Casale ma poteva capitare ahimè ovunque. Che la terra ti sia lieve Cristian proteggi la tua famiglia alla quale va un abbraccio da parte di tutta la comunità trinese».

Una richiesta che gli amici di Martinelli avevano già fatto propria, esponendo, all'interno della stazione, alcuni striscioni molto espliciti in proposito. E chiedendo un aiuto a chiunque avesse visto qualcosa: «Aiutateci a far giustizia per Cristian Martinelli, Chiunque possa aver visto Aiuti Valentina Martinelli. Cristian lo avrebbe fatto per voi, ve lo posso garantire».

Tra i commenti al post di Pane anche quello di Valentina Martinelli, la sorella della vittima. : «Queste cose non sarebbero mai dovute capitare - scrive la donna -. io sono mamma mi chiedo in quale mondo dovranno crescere i nostri figli».