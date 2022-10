“Cose recluse”: una mostra attraverso le immagini degli oggetti in cella e le parole di chi li ha costruiti

l Centro Territoriale per il Volontariato nel corso del 2022 ha deciso di sostenere l'attività di promozione dei tavoli di animazione territoriale.

I volontari e le volontarie del Tavolo Carcere di Vercelli, dopo la proiezione del film “Aria ferma”, hanno scelto di realizzare una seconda iniziativa di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza.

Verrà, infatti, allestita presso lo spazio GIOIN, in Via Laviny 67, a Vercelli, una mostra fotografica dal titolo “Cose recluse”, con storie e vite raccontate attraverso le immagini degli oggetti in cella e le parole di chi li ha costruiti, a cura di Mariangela Ciceri e Daniele Robotti.

La mostra, organizzata con il patrocinio del Comune di Vercelli, sarà inaugurata Venerdì 4 novembre, alle ore 17,30, alla presenza dei curatori della mostra; a seguire sarà offerto un piccolo aperitivo.

La mostra sarà visitabile fino al 18 novembre; nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 16 alle ore 19, sarà possibile incontrare e conoscere i volontari che operano in carcere.

Saranno organizzate, inoltre, aperture e visite dedicate alle scuole del territorio, su prenotazione, grazie al supporto dei volontari del Servizio Civile Universale di CTV e del Comune di Vercelli.

Per informazioni e prenotazioni: Sara Ghirardi: 340 2272114, tavolocarcerevercelli@gmail.com