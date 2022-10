«Gara complicata domani. Occorre mantenere alta la tensione agonistica»

«Quella di domani è una partita complicata. Per tante ragioni. Si gioca dopo due giorni dall'ultima. Si gioca in trasferta. Si gioca su un campo strano, difficile. Si gioca contro una squadra che sta attraversando un buon momento...

(Breve pausa)

… Ma è anche chiaro che io domani mi aspetto una risposta dalla mia squadra».

Per Massimo Paci, domani sul campo della Virtus Verona sarà importante, punto uno, fare punti e, punto due, proseguire sulla strada delle prestazioni viste nelle ultime due giornate («ma anche prima», precisa lui).

Mister, lei dopo il derby disse che il Novara era superiore. Ma adesso la squadra sembrerebbe in crescita e quindi pensiamo sia legittima una domanda: quand'è che lei ci dirà che la Pro Vercelli può giocarsela con tutte?

«Voglio crederlo, ma non è ancora ora. Siamo una squadra con troppi giovani e troppi giocatori nuovi, d'intesa con la società ci siamo dati un obiettivo: migliorare e crescere cercando di fare punti. Spero di poterlo dire tra qualche mese, ora è prematuro».

Mister, lei ha consegnato le chiavi del centrocampo a Corradini che nelle ultime partite ha giocato bene, e come regista, e anche in interdizione. Come leader di centrocampo, forse forse manca ancora in personalità.

«No, direi di no. Lui gioca con personalità. Io a Corradini chiedo di giocare come sa, ma con continuità. Si tratta di un problema più mentale che altro. Sarà un vero leader quando giocare con maggiore continuità».

Contro il Piacenza e contro la Feralpi abbiamo sofferto nel finale.

«Quando vinci per una rete a zero è naturale; gli avversari giocano gli ultimi minuti con un numero superiore di attaccanti, cercano di metterti sotto. Ma ci sta. Succederà anche a noi quando ci troveremo sotto di una rete nel finale».

Due partite in tre giorni: ci sarà una rotazione?

«Cambierò qualcosa».

Manca qualcuno? Emmanuello?



«Ci sono tutti. Emmanuello, dico a stima, potrebbe essere pronto fra tre settimane».

Domani, quindi, ci sarà da soffrire...

«Ma noi non dobbiamo pensare troppo agli avversari. Quello che conta è mantenere la giusta tensione agonistica e, allo stesso tempo, mantenere la nostra idea di calcio. Il gioco dal basso, va bene, ma in certi casi ci si deve adeguare cambiando le nostre caratteristiche... A Trento, per esempio, abbiamo sbagliato. I nostri giovani, comunque, stanno crescendo, ora è presto per dire dove arriveranno. L'augurio è che possano fare grandi cose con l'aiuto dei più anziani. Ma, ripeto, per proseguire, la cosa più importante è il mantenimento della tensione agonistica.».