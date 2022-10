Addio a Pier Luigi Fiorini, memoria storica dei Ciudin

Vercelli e gli ex Ciudin dicono addio a Pier Luigi Fiorini: "Foto Luigi", come molti lo chiamavano ricordando la sua storica attività professionale, è morto oggi, martedì 18 ottobre, a 87 anni.

Cresciuto all'Ospizio dei Poveri, Fiorini aveva iniziato da giovanissimo a lavorare come apprendista fotografo negli studi di professionisti allora noti in città. Aveva vissuto tutta la sua carriera professionale prima di cellulari e fotocamere digitali, quando le occasioni importanti della vita venivano immortalate su una stampa di carta e non affidate al web. E, per realizzare ri itratti, occorreva conoscere la tecnica di ripresa e quella di stampa: Fiorini apparteneva a quella generazione che si era formata sul campo, nelle botteghe, e aveva poi messo ingegno e tecnica per trovare un proprio tratto distintivo. Aveva rilevato un negozio e si era fatto una clientela girando tra cerimonie, foto scolastiche, eventi. Il suo ultimo studio, prima di andare in pensione, era stato per anni in via Marsala.

Dopo aver chiuso l'attività, Fiorini si era dedicato al recupero delle memorie storiche dei Ciudin. A lui va ascritto il merito di aver strappato dal degrado la chiesa dell'Ospizio, in via Manzoni: un luogo incredibile che, passo dopo passo, è stato trasformato in un vero e proprio museo. Dalla primavera all'autunno, ogni mercoledì, Fiorini invitava i vercellesi ad andare a visitare la chiesa nella quale, per anni, anche lui come centinaia di Ciudin, aveva seguito le messe, ricevuto i sacramenti, scambiato occhiate furtive con le ragazze (alle quali era riservata un'ala dell'edificio di culto).Giovedì, alle 15, sarà proprio nella "sua" chiesa che familiari e conoscenti gli danno l'ultimo saluto.

Negli ultimi anni aveva ottenuto di poter trasferire lì strumenti e fotografie della storica banda dell'Ospizio: aveva ripulito e restaurato gli strumenti, che, lucidi e catalogati, erano entrati a dar vita a un nuovo capitolo dei racconti con i quali volentieri intratteneva i visitatori, interessati a sapere come fosse la vita di quei tempi.

Sognava di poter inaugurare in autunno il piccolo "museo della Filarmonica", come lo aveva definito nel corso di qualche intervista ma la malattia, che si è manifestata improvvisa, non gliene ha dato il tempo.