Prima partita, primo successo per le Under 15 di Anastaio

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI - SETTORE GIOVANILE

CAMPIONATO UNDER 15

1^ fase di qualificazione - Girone A

1^ GIORNATA – di andata

Sabato 15 ottobre 2022 – a Vercelli – Palestrone Comunale G. Piacco – ore 17,30

Pallacanestro Femminile Vercelli – Cerrus Basket – Cerano (NO) 56-40

(parziali: 13-5; 29-15; 44-20)

Tabellino PFV: Giuliani 13; Dipace 10; Cavalli 4, Torazzo 10, Bari H.2; Fall Ndeye; Nicosia 3; Francese 12; Fall. A. 2; Zannini; Trotti;. All.re: Gianfranco Anastasio.

Prima gara stagionale in casa PFV e prima vittoria della formazione under 15 (formata da ragazze delle classi 2008/2009 con massimo due deroghe del 2007) ancora guidate da coach Gianfranco Anastasio.

Le giovani vercellesi hanno avuto un buon approccio alla partita, passando subito a condurre le danze (13-5 al 10’) senza lasciare molto spazio alle avversarie che, a metà gara, già erano a -14 sul 29-15.

Nella ripresa la PFV dilagava, portandosi avanti sul 44-20 al 30’, per poi tirare i remi in barca e far fare esperienza alle giovanissime 2009, cosicché le novaresi, alla loro prima esperienza di categoria, riuscivano a ridurre lo svantaggio sino al -16 finale.

Tutto sommato una prova incoraggiante per le ragazze di Anastasio che quest’anno devono giocare con le giocatrici della classe 2008 integrate da alcune Under 14 e da due sole atlete del 2007, a titolo di deroga.

Questo in preparazione, anche, della squadra under 17 del prossimo anno, in cui 2007 e 2008 si potranno riunire.