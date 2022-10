Vercelli: un simbolo per il rilancio della città

Benvenuti a Vercelli, città che lavora per crearsi un'immagine attrattiva per i visitatori e che porti benefici al commercio. Martedì mattina è stata scoperta l'installazione con la scritta "#Vercelli" e con il logo del distretto del Commercio che accoglie i visitatori all'uscita dalla stazione ferroviaria. Un identico logo, in versione ridotta, farà la propria comparsa nelle vetrine dei circa 400 negozi e attività che hanno aderito al Distretto.

Insieme ai vertici e ai dirigenti di Ascom e Confesercenti - presenti alla cerimonia il presidente Angelo Santarella e il direttore di via Duchessa Jolanda Andrea Barasolo oltre alla direttrice Confesercenti Germana Fiorentino - il sindaco Andrea Corsaro, l'assessore Mimmo Sabatino e il vice presidente del Consiglio comunale, Gianni Marino, hanno scoperto la targa realizzata con un logo moderno e con un colore che richiama quello della vicina basilica di Sant'Andrea.

«La città si prepara a cambiare - dice il sindaco Corsaro, facendo riferimento ai progetti del Pnrr - e l'amministrazione è da sempre al fianco del mondo del commercio nel cercare di proporre eventi culturali, manifestazioni, spettacoli che possano richiamare turisti. Il distretto del commercio, per il quale Vercelli ha ottenuto importanti riconoscimenti e finanziamenti a livello regionale, sarà uno strumento importante di questo percorso».

L'installazione, per cui è allo studio un progetto di illuminazione notturna, rappresenta per Ascom e Confesercenti un segnale della volontà di mettere a sistema il modello di interazione tra la città e il tessuto commerciale. «Un primo passo - hanno detto Santarella e Fiorentino - di percorso progettuale articolato che speriamo abbia risultati proficui».