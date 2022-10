Sicurezza del territorio: 1,2 milioni di euro per i danni dell'alluvione

Con 14 interventi in 12 comuni e un finanziamento complessivo di 1,2 milioni di euro la provincia di Vercelli è tra le principali beneficiarie del nuovo stanziamento di 6,5 milioni di euro per la mitigazione del rischio idrogeologico e il ripristino delle opere pubbliche danneggiate dall’alluvione del 2 e 3 ottobre 2020.

Il contributo più importante, 257mila euro, andrà al comune di Cravagliana per due cantieri: 130mila euro per la messa in sicurezza della frazione Molino di Nosuggio e del ponte carrabile sul torrente Mastellone e 127mila euro per il ripristino delle frazioni di Meula, Pianaronda, Molino di Nosuggio e Gula. A seguire Campertogno, con 216mila euro per il ripristino della difesa spondale del Sesia a protezione della parte sud dell’abitato. Quindi Civiasco con 136mila euro a favore della viabilità comunale, con spostamento verso monte della strada erosa, la sistemazione del piano viabile, la regimazione delle acque piovane e la sistemazione della frana con reti a contatto.

«Continua l’azione di risanamento del nostro territorio che la Regione a maggioranza Lega ha intrapreso subito dopo i drammatici eventi del 2 e 3 ottobre del 2020 - commentano i consiglieri vercellesi del gruppo Lega Salvini Piemonte Angelo Dago e Alessandro Stecco -, un’opera di vero e proprio ‘rammendo’ della nostra provincia che ha potuto contare sulla sollecita azione del commissario delegato per il superamento dell’emergenza, individuato nel nostro governatore Alberto Cirio. Un risultato ottenuto grazie a un lavoro puntuale e meticoloso degli uffici regionali e della Protezione Civile e che rientra in una più ampia regia di mitigazione del rischio idrogeologico, come testimoniano anche i recenti stanziamenti garantiti dalla legge regionale 38. Cantieri in alcuni casi anche molto piccoli ma che alzano un nuovo argine in difesa delle nostre comunità, per prevenire innanzitutto i rischi del dissesto idrogeologico e di cambiamenti climatici sempre più allarmanti».

A beneficiare dei finanziamenti anche i comuni di Balmuccia (50mila euro per la regimazione delle acque in località Vota e Moglia, a monte dell’abitato), Carcoforo (13.500 euro per la riparazione della strada comunale di accesso alla località Coste), Mollia (115mila euro per il ripristino della passerella pedonale sul rio Valpiana che collega la frazione Piana Toni con la frazione Casa Capietto), Piode (90mila euro per la difesa spondale sul Sesia a protezione della strada che collega le frazioni Riale, Piè di Meggiana e Meggiana) e Postua (30mila euro complessivi per la mitigazione del rischio dei rii Crosaccio e Bonda nella frazione Centro di Postua). Infine Rassa (105mila euro per quattro attraversamenti carrai lungo la strada comunale della Val Gronda e il consolidamento della scarpata in frazione Fontana), Scopello (120mila euro per il ripristino della sezione di deflusso nel tratto terminale del rio della Valle), Serravalle Sesia (15mila euro per il dissesto in località Monchezzola) e Valduggia (55mila euro per il ripristino della scarpata della strada comunale nei pressi della frazione Rastiglione).

A questi si aggiungono poi i sei interventi per un totale di oltre 177mila euro e finanziati con risorse regionali grazie alla legge 38. A beneficiarne i comuni di Boccioleto (35mila euro per la strada comunale in frazione Palancato), Cravagliana (40mila euro per la messa in sicurezza dell’abitato in frazione Giavinali), Guardabosone (50mila euro per la caduta massi in frazione Colma), Rimella (5.490 euro per la rimozione del materiale che ha ostruito la viabilità di accesso alle frazioni Riva e Roncaccio), Roasio (8.300 euro per il ripristino delle sezioni di deflusso con taglio della vegetazione sulle sponde e nell’alveo dei rii San Giorgio e Garabione nelle frazioni San Giorno e Sant’Eusebio) e Vocca (38.695 euro per la messa in sicurezza della parete rocciosa a monte di via Sassiglioni e del versante a lato del rio Lavaggio in frazione Mogliane).